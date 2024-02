Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Va in onda oggi, 11 febbraio 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3, una nuova puntata di “Report". Il programma condotto da Sigfrido Ranucci propone tre nuove inchieste: si comincia con un approfondimento sui vaccini rimasti inutilizzati ai tempi della pandemia; si prosegue con il problema della sanità pubblica; si approfondiscono i disastri ambiantali della fast fashion.

Report: le anticipazioni dell' 11 febbraio 2024

L'inchiesta che inaugura la serata è "Una dose di troppo" e, a quattro anni di distanza dall'esplosione della pandemia, comincia con un focus sulla gestione dei vaccini contro il Covid, esaminando l'uso delle dosi acquistate dall'Europa e il problema delle dosi rimaste inutilizzate. Si evidenzia, dunque, che l'Europa ha acquistato un'enorme quantità di dosi, con particolare attenzione al contratto da 1,8 miliardi di dosi con Pfizer nel 2021. Si mette in risalto che l'Italia ha opzionato 381 milioni di dosi, con una parte di esse rimaste inutilizzate. Il reportage rivela inoltre dettagli sui contratti con le grandi società farmaceutiche e sui negoziati con la Commissione Europea. Una domanda sorge inoltre implacabile: che fine ha fatto il vaccino Astrazeneca dai centri vaccinali europei, e che impatto ha avuto questa vicenda sulla multinazionale?

Il secondo reportage, dal titolo "Sanità a fondo", affronta il complesso problema dei Fondi Sanitari Integrativi, che comprende ciò che il Servizio Sanitario Nazionale non offre, come le prestazioni odontoiatriche. Si evidenzia come le grandi assicurazioni abbiano investito in questo settore, collaborando con i fondi sanitari e acquistando ospedali privati, creando una sanità privata parallela finanziata in parte dallo stato. L'approfondimento si sposta poi sul crescente numero di lavoratori obbligati a sottoscrivere un fondo sanitario, con conseguenze sull'evoluzione del sistema sanitario nazionale verso una maggior privatizzazione.

La terza è ultima inchiesta della serata ha come titolo "Giralamoda" e affronta il fenomeno del fast fashion, spiegando come la produzione e la commercializzazione di abbigliamento abbiano subito un'accelerazione negli ultimi anni. L'approfondimento sottolinea il problema degli sprechi e dell'inquinamento generati dal ciclo di vita breve dei vestiti, con la pratica diffusa dei resi gratuiti che genera interminabili viaggi dei capi di abbigliamento rimasti invenduti. Si rivela anche la situazione preoccupante del Ghana: la nazione africana è diventata negli anni la discarica più grande al mondo di vestiti usati: le conseguenze ambientali e economiche per il paese sono catastrofiche.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (11 febbraio)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 11 febbraio 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

