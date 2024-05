Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Nuovo appuntamento con Sigfrido Ranucci, che presenta tre nuove inchieste di “Report". In onda oggi, domenica 12 maggio, a partire dalle 20.55 su Rai 3, il programma comincia con un'indagine sulle morti di Aldo Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Piersanti Mattarell; continua con aggiornamenti sugli "oligarchi del mare"; si conclude con la gestione del Comune di Fiumicino da parte di Baccini.

La nuova puntata di "Report" si apre con un reportage di Paolo Mondani, in collaborazione con Roberto Persia, dal titolo "I nemici di Moro e Falcone". Si parla delle morti di figure di rilievo come Aldo Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Piersanti Mattarella, che sono state percepite come sacrifici sull'altare dell'aspirazione italiana verso una maggiore indipendenza. Ma i veri responsabili delle dipartite rimangono sostanzialmente ancora sconosciuti, e le domande senza risposta continuano a lasciare punti di domanda sulla verità storica, misteri capaci di minare il legame tra cittadini e politica. Attraverso i racconti di testimoni di spicco dell'epoca, emergono dettagli che sottolineano la costante sorveglianza a cui l'Italia era sottoposta.

Successivamente viene presentato un aggiornamento sui "oligarchi del mare" a cura di Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi. Si farà riferimento a un precedente reportage su Msc, la compagnia di navigazione più grande al mondo. In quell'occasione, era emerso il forte interesse di Msc nell'ampliare lo storico porto genovese per accogliere navi container di dimensioni sempre maggiori. Il reportage aveva messo in luce i solidi legami tra Gianluigi Aponte, il magnate di Msc, Aldo Spinelli, un influente armatore genovese e socio di Msc, la leadership politica regionale guidata da Giovanni Toti e Paolo Emilio Signorini, l'allora presidente dell'autorità portuale di Genova. Martedì scorso, Toti, Spinelli e Signorini sono stati arrestati con l'accusa di corruzione. Le indagini hanno evidenziato un presunto scambio di denaro in cambio di favori.

La puntata si concluderà con il segmento "Il sindaco e il dipartimento misterioso" di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Marzia Amico. Il servizio si focalizza su Fiumicino, la città dell'aeroporto situata sul litorale romano, che da un anno ha come sindaco Mario Baccini, una figura politica con un passato ricco di incarichi importanti. Attualmente, ricopre anche la carica di presidente del Microcredito, un ente pubblico non economico che si occupa di facilitare l'accesso al credito per le microimprese e le categorie sociali più svantaggiate. Si analizza la gestione del Comune di Fiumicino da parte di Baccini, esaminando le sue azioni, tra cui consulenze, progetti di rilievo come quello relativo al porto crocieristico e le spese per gli eventi. Emerge un elemento di interesse riguardante i finanziamenti alla campagna elettorale di Baccini: il sostegno da parte di un dipartimento di un'università poco conosciuta persino dal sindaco stesso.

