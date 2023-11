Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Rai 3 trasmette oggi, 12 novembre 2023, a partiren dalle 20.55, la nuova puntata di “Report". Lo speciale sulla famiglia La Russa avrà stasera un nuovo atteso capitolo. Sigfrido Ranucci parla inoltre delle periferie (degradate) di alcune città italiane e di sigarette elettroniche.

Report: le anticipazioni del 12 novembre 2023

La prima inchiesta della serata è "La Russa dinasty 2", firmata da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi. Dopo il recente primo servizio, che tanto clamore ha suscitato, il programma di Rai 3 torna a torna a parlare della famiglia del Presidente del Senato e, attraverso la testimonianza di un ex parlamentare di Alleanza Nazionale e del Popolo della libertà, racconta la nascita del rapporto tra Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi, e la rottura tra quest'ultimo e Fini. Un'intervista esclusiva a un ex parlamentare e dirigente nazionale dell’Msi conferma i rapporti tra i La Russa e alcuni finanzieri legati a leggi razziali contro gli ebrei e a Michele Sindona, banchiere della mafia e della P2. Si parla in più di Gaetano Raspagliesi, cognato di Ignazio La Russa, e del suo acquisto di un call center in Lombardia.

La seconda inchiesta della puntata, a cura di Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi, si intitola "Periferie d'autore". Prossimamente saranno demoliti, in diverse città, alcuni simboli del degrado periferico: come le ultime vele di Scampia, il Bronx di San Giovanni a Teduccio, i Bipiani di amianto di Ponticelli a Napoli; il serpentone di Corviale e l’R5 di Tor Bella Monaca, a Roma. I nuovi progetti di costruzioni rischiano però di essere bloccati poiché il governo ha proposto uno stralcio alla Commissione Europea, impegnandosi a garantire ai comuni che hanno sollevato proteste finanziamenti provenienti da altri fondi nazionali con una scadenza più estesa. Sono a rischio complessivamente 13 dei 16 miliardi di euro previsti. Bernardo Iovene ha documentato le condizioni di vita in ognuno di questi quartieri, esplorando i singoli progetti. Si indaga inoltre sulle oltre 2000 case pubbliche da ristrutturare a Venezia; in più il comune ha richiesto 93 milioni di euro dai fondi PNRR per un nuovo Palasport.

La terza e ultima inchiesta della serata ha come titolo "Il mondo dei puff", firmata da Antonella Cignarale. L'argomento è quello sigarette elettroniche usa e getta. I dati dicono che nel 2022, in Italia, su 30 milioni di pezzi più di 29 milioni contenevano nicotina. Comunemente conosciute con il nome di "Puff", si trovano in vari gusti e colori e sono sesso utilizzate anche da minorenni, capaci come sono di mimetizzarsi tra evidenziatori e oggetti vari. Cosa sappiamo davvero di quelle che dovrebbero essere un'alternativa più "salutare" alle tradizionali sigarette?

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (12 novembre 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, domenica 12 novembre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

