Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

La nuova puntata di “Report", in onda a partire dalle 20.55 su Rai 3 oggi, 14 gennaio 2024, propone due inchieste molto approfondite, introdotte come sempre da Sigfrido Ranucci. Si parla della triade mafiosa che opera a Milano e dei suoi legami con alcuni politici; e dell'immobilismo riguardante i lavori in Emilia-Romagna, successivi all'alluvione che ha messo al tappeto la regione.

Report: le anticipazioni del 14 gennaio 2024

La serata si apre con un'inchiesta dal titolo "La mafia a tre teste", firmata da Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi e Norma Ferrara. L'obiettivo è la citta di Milano, dove la 'ndrangheta, la camorra e cosa nostra hanno stabilito una connessione in un insolita alleanza mafiosa. Qui, dirigenti di alto rango di queste organizzazioni criminali collaborano per pianificare affari e intessere relazioni con il panorama politico. Un sistema criminale che recentemente è riuscito a infiltrarsi in settori economici e finanziari chiave del territorio lombardo, stringendo legami con alcuni influenti politici affiliati a Fratelli d'Italia, che ricoprono attualmente incarichi di governo e istituzionali europei. Pare che la cupola milanese includa discendenti di antiche famiglie legate alla cosa nostra regionale, leader delle 'ndrangheta locali, inviati di un potente clan di camorra e, addirittura, parenti stretti di Matteo Messina Denaro.

“Presto che è tardi” è la seconda indagine della serata, realizzata da Bernardo Iovene, con la partecipazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi. Lo speciale si occupa delle sfide affrontate da una comunità in seguito a un'alluvione, con particolare attenzione ai ritardi e all'incertezza legati ai finanziamenti che stanno impattando pesantemente sulla popolazione. Parliamo dell'Emilia-Romagna dove, sette mesi dopo i disastri naturali, alcune zone rimangono disabitate, con famiglie che hanno perso tutto. Attualmente le zone colpite hanno ricevuto solo una parte dei fondi promessi come immediato sostegno, e il processo di richiesta per ricevere ulteriori finanziamenti è stato aperto solo dal 16 novembre. Le famiglie, però, affrontano la difficoltà di non poter rientrare nelle proprie case, aggravata dalla preoccupazione di una possibile nuova alluvione. La situazione è simile per le imprese, che hanno subito danni milionari e, pur avendo pagato i dipendenti di tasca propria per ripartire, attendono ora ristori che tardano ad arrivare. In Toscana, invece, due mesi dopo l'alluvione, aziende e famiglie sono in procinto di una brutta crisi, con risarcimenti limitati attualmente previsti. Nel frattempo, la disputa tra il presidente del consiglio e la Regione Emilia-Romagna su finanziamenti erogati contribuisce a un clima di incertezza, lasciando imprese e cittadini a pagare il prezzo di questa situazione.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (14 gennaio)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 14 gennaio 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è visibile anche,in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV