Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Nuovo appuntamento con “Report", in onda su Rai 3 oggi, 19 novembre 2023, a partire dalle 20.55. Sigfrido Ranucci presenta tre nuove inchieste: ampia e ricca di particolari sconosciuti ai più quella sulle auto elettriche. Questi veicoli rappresentano davvero il nostro futuro? Di certo, sottolinea questa sera il programma, la produzione sta provocando una serie di gravi inconvenienti.

Report: le anticipazioni del 19 novembre 2023

"Scoperta elettrizzante", la prima inchiesta della serata, è firmata da Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Eva Georganopoulou e Stefano Lamorgese. Si parla delle auto elettriche, e, in particolar modo, dei costi legati alla produzione di questi mezzi, mettendo in evidenza una serie di problematiche ambientali e sociali connesse all'annunciata transizione verso veicoli più sostenibili. Si evidenzia che la Commissione Europea ha stabilito che dal 2035 sarà possibile vendere solo veicoli elettrici, una mossa volta a ridurre le emissioni di CO2 per contrastare l'effetto serra. Il servizio sottolinea che dietro questa rivoluzione verde si celaì una lunghissima serie di impatti negativi, tra cui: lo sgombero forzato di interi villaggi, condizioni di lavoro pericolose per gli operai, sfruttamento di bambini, la deforestazione, l'uso di centrali a carbone, lo scarico di scarti chimici nelle acque, la devastazione di fauna e flora. Inoltre, si evidenzia che la filiera delle batterie delle auto elettriche è problematica, richiedendo il trasporto di grandi quantità di minerali e causando così disastrosi impatti ambientali. In più, l'inchiesta dedica un focus sulla filiera del nichel in Indonesia, evidenziando le condizioni poco sostenibili e il mancato rispetto dei diritti umani, e fa accenno a una fabbrica di Tesla, in Germania, oggetto di controversie per il suo impatto ambientale.

Il titolo della seconda inchiesta della serata è "Tiro a segno", di Giulia Presutti. Si torna sulla vicenda di cronaca legata a Claudio Campiti: l'11 dicembre 2022 l'uomo fece irruzione nell'assemblea di un consorzio di abitazioni a Fidene e, armato di pistola, sparò causando la morte di quattro donne. L'arma risultò essere di proprietà del Tiro a segno di Roma, rubata da Campiti mezz'ora prima della tragica vicenda. Il punto centrale del discorso è quello delle scarse misure di controllo sull'uso delle armi presso il poligono. La Procura di Roma ha ottenuto il rinvio a giudizio del presidente e dell'armaiolo del Tiro a segno. Ma chi supervisiona l'operato del personale del poligono? Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno hanno svolto adeguatamente i loro compiti di vigilanza?

La puntata riprende, come terza e ultima inchiesta, quello delle sigarette elettriche. In "Il ritorno al mondo dei puff", di Antonella Cignarale, si sottolinea la differenza tra le sigarette elettroniche tradizionali e quelle usa e getta che, una volta utilizzata, va gettata via: i suoi componenti sono riciclabili? Il servizio ci dice anche che diverse sostanze che si possono inalare con questi dispositivi non sono state ancora regolamentate.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (19 novembre 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, domenica 19 novembre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in diretta staming e on demavisibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

