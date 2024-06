Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Nuova puntata di “Report", il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci, in onda oggi, domenica 2 giugno 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3. I tre servizi di questa sera riguardano: i nuovi scoop dall'Albania, che svelano nuove prove e testimonianze sull'influenza delle organizzazioni mafiose nella politica e nell'economia locale; documenti e testimonianze inedite sul caso Regeni; la tragedia del naufragio di Steccato di Cutro.

Report: le anticipazioni del 2 giugno 2024

La puntata si apre con "La campagna d'Albania", firmato da Giorgio Mottola, con la consulenza di Thimi Samarxhiu e la collaborazione di Greta Orsi. Dopo le polemiche seguite alla precedente inchiesta sull'accordo tra Italia e Albania sui migranti, fortemente criticata dai presidenti del Consiglio italiano Giorgia Meloni e albanese Edi Rama, "Report" prosegue il suo reportage, che svela nuove prove e testimonianze sull'influenza delle organizzazioni mafiose nella politica e nell'economia albanese, capaci di condizionare le istituzioni. L'Albania è divenuta appetibile per politici ed ex politici italiani, tra cui un ex presidente del Consiglio e un attuale ministro, che hanno avviato a Tirana attività nel settore della consulenza istituzionale; ma la missione italiana per costruire centri per migranti in Albania sta incontrando gravi ritardi e costi crescenti. In più emergono nomi di aziende coinvolte in indagini per corruzione e turbative d’asta, collegati all'inchiesta Mafia Capitale. Edi Rama, per la prima volta, rilascia un'intervista l programma

A seguire, "Report" presenta il servizio "Verità nascoste per Giulio Regeni" di Daniele Autieri, con la collaborazione di Federico Marconi. Questa inchiesta porta alla luce nuovi documenti e testimonianze inedite riguardanti il caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto dieci giorni dopo. Nonostante le istituzioni italiane abbiano cercato di intervenire, non sono riuscite a salvare Regeni, mentre il governo egiziano continuava a negare ogni responsabilità. Nuove rivelazioni di un super testimone, che ha deciso di parlare per la prima volta dopo otto anni, mettono in discussione la versione ufficiale degli eventi sostenuta fino ad oggi e riversata nel processo in corso a Roma contro quattro ufficiali della National Security egiziana, accusati del sequestro, tortura e omicidio di Giulio Regeni.

Chiude la serata "Gli irresponsabili del naufragio" di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Chiara D’Ambros e Alessia Marzi. Questa inchiesta ripercorre la tragica notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, quando un caicco proveniente dalla Turchia naufragò al largo della spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, causando la morte di novantaquattro persone, tra cui molte donne e bambini. Nonostante la barca fosse stata avvistata molte ore prima, nessun intervento di soccorso adeguato fu organizzato, lasciando il compito ai soli pescatori locali. La trasmissione ricostruisce, attraverso interviste e documenti, la catena di decisioni e responsabilità che hanno portato a questa tragedia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (2 giugno)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 2 giugno 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.

Stasera e domani in TV