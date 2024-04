Report, da stasera in tv le nuove puntate: le anticipazioni e i servizi

Dopo circa due mesi di pausa, Sigfrido Ranucci e la squadra di “Report" tornano oggi, domenica 21 aprile a partire dalle 20.55 su Rai 3' con nuove e interessantissime inchieste. Si parte con un ampio approfondimento dedicato ad un accordo che il governo Meloni ha raggiunto per spedire in Albania migranti che tentano di entrare in Italia. Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda?

Report: le anticipazioni del 21 aprile 2024

"Report" torna questa sera con un'inchiesta intitolata "(Hot)Spot Albanese", che mette in luce un accordo controverso del governo Meloni riguardante l'invio di migranti in Albania che provano a entrare in Italia mediante il Mediterraneo. Il reportage, firmato da Giorgio Mottola, con la consulenza di Thimi Samarxhiu e la collaborazione di Greta Orsi, rivela dettagli sconcertanti sulle conseguenze economiche e sociali di questa decisione. Il programma affronta le spese e i rischi legati all'accordo: secondo quanto emerso, i costi dell'operazione sono già fuori controllo. Sebbene inizialmente si stimassero 650 milioni di euro per 5 anni, la spesa complessiva potrebbe superare il miliardo di euro. E se le previsioni del governo riguardo al numero dei migranti sembrano essere troppo ottimistiche, vuol dire che si stanno investendo cifre esorbitanti per trasferire in Albania solo una frazione dei migranti previsti, i quali dovranno comunque essere successivamente riportati in Italia. Emerge, dunque, lo spettro della mafia albanese, in espansione negli ultimi anni e sotto lo sguardo vigile delle autorità italiane.

La seconda inchiesta della serata è "La santa resa dei conti", firmata ancora da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi. Qui si rivela il coinvolgimento diretto di Daniela Santanchè in vicende di truffa e falso in bilancio, nonostante le sue continue smentite. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci presenta nuovi documenti, che mettono in luce il ruolo della ministra e le strategie adottate per evitare di assumersi la responsabilità dei debiti delle sue società.

Il terzo servizio della serata è "Il marmo è perpetuo", a cura di Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi. Il programma affronta un'altra questione spinosa: lo sfruttamento del marmo di Carrara. Una storia complessa e controversa che evidenzia le tante contraddizioni e gli interessi in gioco in questo settore industriale. Con il suo inestimabile valore, il marmo di Carrara ha lasciato un'impronta indelebile sull'ambiente. Nonostante i tentativi del comune e della Regione Toscana di regolamentare la situazione, gli sforzi hanno incontrato ostacoli, con ricorsi e cause civili che hanno visto prevalere gli interessi degli imprenditori.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (21 aprile)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 21 aprile 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

