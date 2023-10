Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di “Report”. L'appuntamento in onda oggi, 22 ottobre 2023, dalle 20.55 su Rai 3, propone tre nuove inchieste: la prima è incentrata sul patrimonio di Silvio Berlusconi; la seconda sulle strutture che sorgeranno su una valle di Costermano sul Garda; la terza torna sulla collezione d'arte degli Agnelli.

Report: le anticipazioni del 22 ottobre

L'inchiesta dal titolo "L'eredita", firmata da Luca Bertazzoni in collaborazione con Marzia Amico, apre l'odierno appuntamento di "Report". Il patrimonio ereditario è quello di Silvio Berlusconi, che ammonta a circa 4 miliardi e mezzo di euro. Ci si chiede innanzitutto in che modo è stato suddiviso tra gli eredi e come sono state riassettate le aziende che erano di sua proprietà. L'obiettivo si sposta poi su Forza Italia: il partito del Cavaliere ha 90 milioni di euro di debito nei confronti del Cavaliere, ma nel testamento non c'è riferimento a questo denaro. Le due fideiussioni di Silvio e Paolo Berlusconi, nei conti di conti Forza Italia, ammontano a un totale di 7 milioni di euro. Il servizio analizza anche i lasciti del Cavaliere a Marta fascina, la sua compagna e a Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per finire, si parla del presunto testamento che Berlusconi avrebbe lasciato a un imprenditore torinese residente in Colombia.

La seconda inchiesta della serata ha come titolo "Garda Real Estate", ed è firmata da Rosamaria Aquino in collaborazione con Marzia Amico. L'ambientazione è quella di Costermano sul Garda: in qurlla che è una valle dove abitano specie naturali uniche al mondo, sorgeranno alberghi, campeggi, giochi e anche un ponte tibetano sospeso. Il serizio ragiona sul rapporto tra tutela del territorio e interventi urbanistici.

Chiude la serata l'inchiesta di Manuele Bonaccorsi e Federico Marconi "Il sottosegretario sbadato". Si torna a parlare della collezione d'arte della famiglia Agnelli, composta da 636 pezzi di arte moderna e contemporanea. Solo quattro di queste opere, dei gessi di Canova, sono state ufficialmente registrate presso il Ministero della Cultura nel corso degli anni. Il sottosegretario Vittorio Sgarbi si è mosso per individuare la collocazione di tre ulteriori opere di interesse nazionale: "Salutando" di Giacomo Balla, "Mistero e malinconia di una strada" di Giorgio De Chirico e "La Chambre" di Balthus, specificando l'importanza di salvaguardare il patrimonio artistico della nazione anche quando si tratta di proprietà privata. Questa situazione solleva delle preoccupazioni in merito alla mancanza di notifiche relative a centinaia di altre opere d'arte.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (22 ottobre 2023)

La terza puntata stagionale di “Report” va in onda oggi, domenica 22 ottobre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.