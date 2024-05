Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Nuovo appuntamento con “Report", il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci, in onda oggi, domenica 26 maggio 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3. La puntata di oggi propone tre nuove inchieste: dal mercato dei sondaggi in Italia all'incidente di Ustica, fino allo stato del 5g nel nostro paese.

Report: le anticipazioni del 26 maggio 2024

La puntata di "Report" di questa settimana si apre con un’inchiesta dal titolo "I signori dei sondaggi", firmata da Lorenzo Vendemiale e Carlo Tecce. Con tanto di documenti inediti e interviste esclusive, il servizio indaga a fondo e rivela molti dei segreti nascosti dietro il mercato dei sondaggi in Italia. Si approfondiscono i legami tra i principali responsabili dei sondaggi e i partiti politici, nonché i conflitti di interesse che influenzano i risultati. Particolare attenzione è dedicata alle recenti elezioni regionali in Sardegna e in Abruzzo, le imminenti elezioni europee, e gli exit poll durante la notte degli scrutini, dimostrando come i sondaggi possano essere utilizzati come strumenti di propaganda e manipolazione dell’opinione pubblica.

Il mistero dell'incidente aereo di Ustica è al centro dell'inchiesta "Il V scenario" di Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi e la consulenza di Claudio Gatti. Il 27 giugno 1980, il volo Dc9 Itavia 870 scomparve dai radar, inabissandosi nel Tirreno con 81 persone a bordo. Dopo 44 anni e 19 sentenze, la verità rimane sfuggente. Mentre le sentenze penali non hanno chiarito le cause del disastro, quelle civili parlano di un possibile scenario di guerra nei cieli italiani. Attraverso nuove testimonianze e indagini, il programma analizza l'ipotesi che l’aereo civile fosse bersaglio di un’operazione militare per impedire la fornitura di uranio arricchito dalla Francia all'Iraq. Coinvolgendo ex membri dei servizi segreti israeliani e ufficiali dell’aviazione, l'inchiesta pone nuove domande su uno dei misteri più oscuri della storia italiana.

Chiude la puntata il servizio "Drizza le antenne" di Lucina Paternesi, con la collaborazione di Roberto Persia, che indaga sullo stato del 5G in Italia. Nonostante le promesse di una rivoluzione tecnologica, il 5G stenta a decollare nel nostro paese. Mentre in Svezia la nuova tecnologia ha già trasformato l’economia, in Italia il Governo ha deciso di innalzare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, favorendo le compagnie telefoniche che hanno investito miliardi nelle frequenze. Questo provvedimento, che mira a ridurre i costi per gli operatori di telefonia, ha suscitato critiche da parte di cittadini e amministratori locali, preoccupati per l'impatto sulla salute e sul territorio. "Report" analizza le conseguenze di queste scelte normative, rivelando chi beneficia realmente della semplificazione e chi ne paga il prezzo.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (26 maggio)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 26 maggio 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

