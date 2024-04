Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Secondo appuntamento con la nuova edizione di “Report": Sigfrido Ranucci torna oggi, domenica 28 aprile a partire dalle 20.55 su Rai 3, con quattro nuove inchieste. Gli argomenti della serata vanno dal protocollo "Pa 110 e lode" alle promesse della Meloni di combattere gli scafisti,dai lavoratori delle cave di marmo alla commissione che dovrebbe garantire sani smaltimenti di rifiuti.

Report: le anticipazioni del 28 aprile 2024

La nuova puntata di "Report" si apre con l'inchiesta dal titolo "Il pezzo di carta", a cura di Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico. Si mette in luce il protocollo "Pa 110 e lode" lanciato nel 2021 dall'ex ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Questo protocollo consente ai dipendenti pubblici di frequentare corsi di laurea a prezzi agevolati, ma con alcune limitazioni che hanno suscitato polemiche. L'accordo, infatti, riguarda solo università pubbliche e private, escludendo quelle telematiche. Una sentenza del Tar ha però esteso la convenzione anche a queste ultime, suscitando interrogativi sul finanziamento delle università private telematiche e sul coinvolgimento dello Stato.

A seguire c'è il servizio "Taxi del male", curato da Giorgio Mottola con la collaborazione di Marco Bova e Greta Orsi. Questa inchiesta si concentra sulle promesse di Giorgia Meloni di combattere gli scafisti in tutto il mondo. I dati mostrano che le persone arrestate per la guida dei barconi non hanno legami con le organizzazioni criminali, ma sono spesso vittime costrette a compiere questi atti per minacce o per pagarsi il viaggio. Nonostante ciò, il decreto Cutro e gli attacchi alle ONG che salvano vite in mare continuano, anche se mancano prove concrete di collegamenti tra queste organizzazioni e i trafficanti. Documenti esclusivi dimostrano invece come alcuni esponenti del governo abbiano strumentalizzato le inchieste sulle ONG a proprio vantaggio.

In "Aggiornamento il marmo della duchessa" di Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi, si affronta la controversia generata dalle dichiarazioni offensive dell'imprenditore Alberto Franchi sui lavoratori delle cave di marmo. Queste dichiarazioni hanno scatenato indignazione e proteste a Massa Carrara, portando ad assemblee, scioperi e manifestazioni. Nonostante le scuse di Franchi, il clima di tensione persiste, con richieste di intervento da parte del governo per garantire la sicurezza dei lavoratori e il contenimento dell'inquinamento nelle cave di marmo.

Il servizio che chiude la serata è "I grandi saggi" di Giulia Presutti, che parla della nomina di una commissione interministeriale per la riforma del Codice dell'ambiente. La composizione della commissione, che include rappresentanti di aziende coinvolte nelle costruzioni e nello smaltimento dei rifiuti, solleva dubbi sul futuro delle normative ambientali. La presenza di membri coinvolti in procedimenti giudiziari solleva interrogativi sulla trasparenza e l'equità delle decisioni prese dalla commissione.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (28 aprile)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 28 aprile 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in diretta streaming che on demand.

