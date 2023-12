Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Nel nuovo appuntamento con “Report", in onda su Rai 3 oggi, 3 dicembre 2023, a partire dalle 20.55, Sigfrido Ranucci riprende alcune vicende già trattate dal programma. L'attenzione maggiore è per l'inchiesta incentrata sugli interessi privati del senatore Maurizio Gasparri nel settore della cybersicurezza.

Report: le anticipazioni del 3 dicembre 2023

Già recentemente anticipata, "Report" propone questa sera l'inchiesta completa sugli interessi privati del senatore Maurizio Gasparri nel settore della cybersicurezza. Il servizio ha come titolo "Spy Game 2" ed è firmato da Lorenzo Vendemiale e Carlo Tecce. Lo speciale rivela che Gasparri, ex vicepresidente del Senato e attuale capogruppo di Forza Italia, è presidente di Cyberealm, un'azienda specializzata in sicurezza informatica. La connessione tra Cyberealm, rappresentanti ufficiali e occulti, e apparati stranieri, con rapporti diretti e indiretti con le istituzioni italiane, è il fulcro dell'inchiesta.

Segue il reportage "Il bonus è finito" di Luca Bertazzoni, in collaborazione con Marzia Amico, che analizza il Superbonus 110%, costato quasi 100 miliardi di euro per 440mila interventi di ristrutturazione. Si esamina la truffa di Mister Miliardo e si affronta la questione dei materiali per i cappotti termici in Italia, con focus sull'incendio a Roma: avvenuto lo scorso giugno in un palazzo dell'Aniene, è costato la vita a una persona.

La terza inchiesta della serata è "La scossa", realizzata da Giulia Innocenzi, con la collaborazione di Greta Orsi e Giulia Sabella. SI tratta di un aggiornamento sulla situazione in Lombardia dopo gli abbattimenti di suini e i maltrattamenti animali. La procura di Pavia apre un fascicolo e il ministro dell'agricoltura Lollobrigida è chiamato a spiegazioni.

Con l'inchiesta "C’è (ancora) polvere nel ventilatore" di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Alessia Pelagaggi, "Report" torna a occuparsi dei CPap, BiPap e ventilatori distribuiti da Philips in Italia, con 100mila dispositivi non sicuri e una mancanza di tracciabilità. I respiratori, essenziali per aiutare migliaia di persone a respirare dovevano essere sostituiti ma, ad oggi i fatti sono ridotti all'osso. I pazienti danneggiati hanno portato Philips in tribunale, promuovendo la prima class action in ambito sanitario del nostro paese.

"Uno, nessuno e centomila Spid" di Lucina Paternesi, con la collaborazione di Giulia Sabella, affronta il caso degli studenti che hanno visto azzerare il Bonus Cultura 18App, con il Governo che decide di sostituirlo con nuove carte.

Infine, "Report" esamina la situazione in Valle Stura con il reportage "Water-gate" di Chiara De Luca, focalizzandosi sulla controversia legata al marchio Acqua Eva e la sua presunta appartenenza alla Lidl, allarmando il mondo della grande distribuzione.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (3 dicembre)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, domenica 3 dicembre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

