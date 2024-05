Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Sigfrido Ranucci conduce la terza puntata della nuova edizione di “Report". In onda oggi, domenica 5 maggio, a partire dalle 20.55 su Rai 3, il programma offre il consueto sguardo approfondito e documentato su tematiche di grande rilevanza sociale e politica. "Report" propone questa sera, in prima tv, il film documentario "Food for Profit", di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi.

Report: le anticipazioni del 5 maggio 2024

Condotta da Sigfrido Ranucci, la nuova puntata di "Report" presenta questa sera un film d'inchieta uscito nelle sale cinematografiche italiane poco più di due mesi fa. Parliamo di "Food for Profit", realizzato da Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi. Il documentario mette sotto la lente d'ingrandimento il mondo dell'industria della carne, evidenziando i miliardi di euro destinati dall'Europa agli allevamenti intensivi. Questi ultimi, oltre a maltrattare gli animali, contribuiscono all'inquinamento ambientale e rappresentano un serio rischio per la diffusione di future pandemie. Il film è stato realizzato in modo indipendente e ha suscitato un vivace dibattito politico, sollevando interrogativi sui sussidi europei agli allevamenti intensivi e sulle connessioni tra alcuni politici e l'industria della carne. Viene inoltre mostrato il viaggio di un lobbista a Bruxelles, che ha filmato i suoi colloqui con gli eurodeputati, rivelando le intricanti dinamiche che coinvolgono il mondo della politica e delle lobby.

A seguire Sigfrido Ranucci introduce l'inchiesta "Verità per Giulio Regeni". Si parla del drammatico caso del giovane ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto. Attraverso documenti inediti e testimonianze, il programma ricostruisce i retroscena del rapimento e della morte di Regeni, mettendo in risalto il coinvolgimento dell'Italia e delle sue istituzioni nei fatti che hanno preceduto e seguito la sua scomparsa; evidenziando anche le responsabilità del governo italiano e dei vertici dei servizi egiziani, mostrando per la prima volta i video delle telecamere a circuito chiuso della metropolitana del Cairo, luogo dove si presume sia avvenuto il rapimento di Regeni. In più l'inchiesta sottolinea il tentativo delle istituzioni italiane di rafforzare i rapporti con l'Egitto dopo il ritrovamento del corpo di Regeni: il quadro delle relazioni diplomatiche tra i due paesi è certamente complesso.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (5 maggio)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 5 maggio 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

