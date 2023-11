Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

In onda oggi, 5 novembre 2023, a partire dalle 20.55 su Rai 3, la nuova puntata di “Report" presenta due nuove inchieste: la prima è incentrata sull'insediamento delle organizzazioni criminali nella regione Veneto; la seconda si spinge in Cina, dove, a quasi quattro anni dall'epidemia di Covid-19, fa il punto della situazione sulla peste suina.

Report: le anticipazioni del 5 novembre 2023

Ad aprire la serata di "Report" è l'inchiesta dal titolo "Cosa veneta", firmata da Walter Molino e Andrea Tornago. Regione da sempre nota per una grande prosperità, il Veneto è stata negli ultimi tempi al centro di alcune inchieste antimafia a causa della criminalità organizzata che si è lì insediata. Nel Nordest si sono annidati gli affari di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Casalesi; e dunque, di conseguenza, affari riguardanti appalti pubblici, azioni che influenzano scelte elettorali e gestione amministrativa, legami privilegiati con imprenditori locali, forze dell'ordine, massoni. Il raggio d'azione va dal cuore della suggestiva Laguna di Venezia fino alle campagne, da Padova e Treviso fino al distretto vicentino della chimica l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose è una dura realtà con la quale fare i conti.

La seconda inchiesta della serata ha come titolo "I monatti", realizzata da Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi e Giulia Sabella. Le telecamere del programma di Rai 3 giungono in Cina, quasi quattro anni dopo l'epidemia di Covid-19, e visitano i mercati di Wuhan, dove ancora si pratica la vendita di cani e gatti destinati al macello. Inoltre, verranno mostrate immagini inedite degli allevamenti grattacielo, dove milioni di maiali vengono allevati: secondo il governo cinese si tratta di una difesa contro le malattie, ma secondo gli esperti rischia di essere una vera bomba ecologica. La peste suina, che ha sterminato milioni di maiali, è arrivata anche negli allevamenti italiani, dove sono stati abbattuti 40mila maiali. Nel corso del focus vediamo immagini esclusive di alcuni abbattimenti finanziati dalla Regione Lombardia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (5 novembre 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, domenica 5 novembre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV