Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Primo appuntamento del 2024 per Sigfrido Ranucci, che torna oggi, 7 gennaio 2023, dalle 20.55 su Rai 3 con una nuova puntata di “Report". Atteso un servizio di eccezionale importanza, che ci suggerisce verità fino a oggi indicibili sul rapimento di Aldo Moro. Spazio anche per un'inchiesta condotta in Ghana e sul famigerato quadro della collezione di Vittorio Sgarbi, che risulterebbe rubato.

Report: le anticipazioni del 7 gennaio 2024

La prima indagine della serata si intitola "L'enigma delle Brigate Rosse" ed è firmata da Paolo Mondani con la collaborazione di Goffredo De Pascale, Federico Marconi e Roberto Persia. La storia del nostro paese viene costantemente ridefinita attraverso i misteri senza soluzione, e nonostante il tragico evento dell'agguato di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro, per anni si è basato su una verità rassicurante e universalmente accettata, quella contenuta nel memoriale Morucci-Faranda. Ma cosa accadde davvero durante 55 giorni del rapimento Moro? Le contraddizioni e le domande politiche che pesavano sull'azione del commando brigatista riemergono oggi prepotentemente.

La seconda inchiesta della serata è "La costa d'oro", di Valerio Cataldi e Alessandro Spinnato. Ci spostiamo in Ghana, storicamente rinomata per i suoi abbondanti giacimenti d'oro e ancora oggi principale esportatore africano di questo prezioso metallo. Gli autori di "Report" hanno esplorato la foresta di Atewa, uno dei polmoni verdi più significativi dell'Africa occidentale, circondato da miniere d'oro, spesso illegali. Questi scavi producono effetti devastanti, privando con la forza le terre della coltivazione e distruggendo l'economia locale, lasciando centinaia di contadini senza terra e lavoro. Inoltre, causano una catastrofe ambientale a causa dell'inquinamento da mercurio, essenziale per il processo di raffinazione dell'oro.

La terza e ultima indagine della serata è intitolata "Il valzer della candela" di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Thomas Mackinson. Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è proprietario di un'opera del Seicento che presenta somiglianze con un dipinto rubato dal castello di Buriasco (Torino) nel 2013. Nonostante la sua smentita categorica, dopo un'inchiesta andata in onda a metà dicembre, ilprogramma di Rai 3 ha ottenuto la scansione ad alta risoluzione del dipinto di Sgarbi, effettuata dalla GLab di Correggio (Reggio Emilia). Dall'analisi della scansione a 16k, emergono prove difficilmente confutabili: l'opera di Sgarbi, esposta a Lucca nel dicembre 2021, e quella trafugata nel 2013 coinciderebbero. Ora spetta ai Carabinieri del Nucleo di Tutela, che indagano da settimane sulla vicenda, trovare e esaminare l'opera per stabilire in modo incontrovertibile se il sottosegretario alla Cultura possieda un'opera d'arte rubata nella sua collezione.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (7 gennaio)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 7 gennaio 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV