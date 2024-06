Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Nuovo appuntamento con “Report", il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci, in onda oggi, domenica 9 giugno 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3. La puntata di oggi propone tre nuove inchieste che hanno come argomenti la sicurezza stradale, gli allevamenti di bufale e la sismicità nei Campi Flegrei.

Report: le anticipazioni del 9 giugno 2024

L'apertura della puntata di "Report" è affidata all'inchiesta "Nel posto giusto", realizzata da Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Evanthia Georganopoulou. L'Italia, nel 2022, ha registrato 3.159 morti e oltre 223.000 feriti a causa di incidenti stradali. A livello europeo, le vittime sono state quasi 21.000 e i feriti milioni. La Commissione Europea ha avviato un piano per dimezzare questi numeri entro il 2030, ma l'Italia fatica a partire: il comitato di indirizzo nazionale non ha mai tenuto una riunione operativa. Mentre in Europa si è registrata una riduzione del 9% delle vittime, l'Italia non ha visto miglioramenti, anzi, il 2024 mostra un aumento di morti e feriti. Le cause principali includono guida distratta, uso di stupefacenti, tecnologie pericolose e il mito della velocità. A ciò si aggiungono città mal progettate, leggi obsolete, carenza di organico nelle forze dell'ordine e una diffusa opposizione alle multe, incarnata dal fenomeno "Fleximan". L'inchiesta esamina anche le nuove politiche di mobilità, mentre il Senato è in procinto di approvare un nuovo codice della strada, non privo di contraddizioni.

L'inchiesta "Bufale senzienti" di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi, si concentra sugli allevamenti di bufale in provincia di Caserta, devastati da brucellosi e tubercolosi. Fino al 2013, la vaccinazione aveva quasi eliminato queste malattie, ma dal 2014 il nuovo piano ha introdotto l'abbattimento come unica soluzione, eliminando la vaccinazione. Da allora, quasi 100.000 bufale sono state abbattute e oltre 300 aziende hanno chiuso. Gli allevatori chiedono nuovi metodi di analisi, poiché il 98,5% delle bufale risultano sane post mortem e la carne finisce sul mercato bovino. L'inchiesta esamina le contraddizioni del piano regionale, evidenziate dal Consiglio di Stato che ha ordinato ulteriori analisi per due allevamenti. La Regione Campania non cede e, sotto la pressione degli allevatori, il ministro della Salute ha nominato un commissario nazionale, che dovrebbe segnare il fallimento del piano regionale.

Nell'inchiesta "Seduti sul vulcano" Giulia Presutti, con la collaborazione di Norma Ferrara, indaga sul problema della sismicità nell'area del Napoletano e dei Campi Flegrei . Il 20 maggio a Pozzuoli la terra ha tremato 150 volte, con la scossa più forte di magnitudo 4.4. Molti abitanti hanno dovuto lasciare le proprie case. Circa 500.000 persone vivono in questa zona, che include i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, parte di Giugliano e Marano e diversi quartieri di Napoli. L'attività del magma e dei gas nel sottosuolo provoca un innalzamento del terreno di 2 centimetri al mese, generando continui terremoti. Ci si chiede se le istituzioni stiano o meno mettendo in sicurezza gli edifici. Il programma esamina se queste verifiche sono state effettuate e quali misure sono previste in caso di un'eruzione vulcanica.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (9 giugno)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 9 giugno 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

