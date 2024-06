Report, la 'ndrangheta a Verona e l'ex sindaco Flavio Tosi sbotta: "Siete diffamatori seriali". Cosa è successo

Oggi, domenica 23 giugno 2024, la nuova puntata di "Report", il programma in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci, propone quattro nuove inchieste, e una di queste riguarda l'infiltrazione della 'ndrangheta nell'Arena di Verona, luogo di eventi imponenti e attesissimi. Nel servizio viene preso in causa anche l'ex sindaco di Verona, che non prende bene alcune dichiarazioni degli inviati del programma Andrea Tornago e Walter Molino. Scopriamo insieme cosa è accaduto nel corso dell'intervista.

La 'ndrangheta all'Arena di Verona

Dal 2007 al 2017, anni in cui il sindaco di Verona era Flavio Tosi, la Eurocompany (una rete di cooperative di facchinaggio il cui fatturato è pari a 26,7 milioni di euro) di Giorgio Chiavegato ha vinto tutti gli appalti relativi al montaggio e smontaggio delle scenografie e dei palchi dell'Arena, ma nessuno sembra essersi mai accorto di tutto ciò. L'imprenditore è accusato di molti reati fiscali, tra cui false fatturazioni, con l'aggravante di aver avvantaggiato la 'ndrangheta: alcune società e cooperative venete e calabresi emettevano "fatture gonfiate o per lavori mai svolti" alla Eurocompany, consentendo di riciclare i soldi sporchi della criminalità organizzata.

Quindi, i due inviati sono andati a parlare direttamente con l'ex sindaco di Verona per capire quale fosse veramente la situazione, anche visto che Chiavegato ha confermato che una parte del guadagno veniva usato per finanziare la campagna elettorale di Tosi: "Distribuzione di volantini, delle affissioni a nome della Lega, abbiamo fatto la fattura e ce l’ha pagata. La mia sensazione è che Tosi c’entra dappertutto". Infatti, Chiavegato lo ritiene il "vertice politico del Sistema Verona".

Tosi infuriato

Una volta raggiunto il diretto interessato, Tornago e Molino gli hanno chiesto dei suoi rapporti con Domenico Mercurio, collaboratore di giustizia che ha spiegato come Chiavegato dividesse il denaro e che una parte di esso (il 25%) andava alle campagne elettorali di Tosi. Quest'ultimo, però, non ha visto di buon occhio la domanda e ha sbottato: "Siete diffamatori seriali. Inventate le notizie, praticamente quasi tutto quello che diffondete è falso, fazioso, di parte. Sto parlando molto seriamente, vi conosco". Lo ha detto prima di ricordare che Mercurio è stato dichiarato inattendibile dai tribunali (ma in realtà per i magistrati è attendibile).

Cosa ha dichiarato Mercurio a Report? "Ogni mese io porto 150 mila euro in contanti dentro una busta. Chiavegato divide il denaro: il 25% lo mette da parte per le spese delle campagne elettorali per conto di Tosi. Del restante 75% lui si tiene una parte; una parte la dà ai politici che dentro al Comune truccano le gare d’appalto a favore di Eurocompany, e infine una parte va a Elio Nicito e a Casali".