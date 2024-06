Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Nuovo appuntamento con Sigfrido Ranucci e il suo “Report", il programma di approfondimento in onda oggi, domenica 16 giugno 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3. La puntata di oggi propone quattro nuove inchieste: si va dagli incidenti sul lavoro all'acqua come bene comune, dall’Automobile Club d’Italia al settore termale.

Report: le anticipazioni del 16 giugno 2024

Nella puntata di "Report" l’inchiesta d’apertura è "Lavoro a perdere" di Danilo Procaccianti. Il reportage svela una realtà drammatica: ogni minuto si verifica un incidente sul lavoro, con una media di tre morti al giorno, superando i milleduecento decessi all'anno. Negli ultimi quattro mesi, tre incidenti particolarmente gravi hanno causato più vittime nello stesso evento: a Casteldaccia (PA), Suviana (BO) e Firenze, dove il 16 febbraio scorso il crollo di una trave ha ucciso cinque operai, senza che finora ci sia alcun indagato. L'inchiesta si interroga su quali misure stia adottando la politica per contrastare questo tragico fenomeno.

Proseguendo, in "Acque scure" di Emanuele Bellano, l’attenzione si sposta sul tema dell’acqua, un bene comune gestito dallo Stato ma affidato a enti privati, pubblici o misti. Un imprenditore italiano condivide la sua esperienza nel tentativo di entrare nel grande business della depurazione delle acque, svelando i retroscena dei grandi appalti internazionali del settore. La testimonianza esclusiva dell’imprenditore permette di scoperchiare e ricostruire dall'interno i meccanismi spesso opachi di questo mercato cruciale.

La terza inchiesta della serata è "Quattro ruote e quattrini" di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, e indaga sull’evoluzione dell’Automobile Club d’Italia (ACI), nata nel 1898 come associazione di appassionati di automobili a Torino. Nel secondo dopoguerra, l'ACI cresce fino a diventare un ente parastatale che gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L’inchiesta rivela come le imposte sulle auto e le tessere dei milioni di soci abbiano permesso all’ACI di accumulare immobili per oltre 215 milioni di euro e l'80% delle quote dell’assicurazione SARA, generando un fatturato annuale di circa 600 milioni di euro.

In conclusione vediamo l'inchiesta "Un buco nell’acqua" di Chiara De Luca. Il servizio si concentra sul settore termale italiano, che vanta una lunga tradizione con 320 impianti, di cui il 90% accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Il reportage esamina il caso della Montecatini Terme Spa, una società di proprietà del Comune e della Regione, che è in perdita dal 2011. Il patrimonio immobiliare dell’azienda, valutato 50 milioni di euro, è stato messo all’asta per circa 42 milioni di euro. "Report" analizza i fattori che hanno portato a questa crisi e le conseguenze per il settore termale.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (16 giugno)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 16 giugno 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

