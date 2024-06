Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Va in onda oggi, domenica 23 giugno 2024, a partire dalle 20.55 su Rai 3 una nuova puntata di “Report". Il programma condotto fa Sigfrido Ranucci propone quattro nuove inchieste: dal parlamentare Antonio Angelucci alla ‘ndrangheta nell' Arena di Verona, dalle Olimpiadi invernali del 2026 alla Farmacia dei servizi.

Report: le anticipazioni del 23 giugno 2024

La prima inchiesta della serata è "Il portantino editore", firmata da Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico. Un ritratto di Antonio Angelucci, parlamentare noto per la sua ricchezza e per le frequenti assenze a Montecitorio. Angelucci è anche un potente imprenditore nella sanità privata del Lazio, operante in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Editore di "Il Tempo", "Libero" e "Il Giornale", ha manifestato interesse per l'acquisizione dell'agenzia di stampa Agi. "Report" analizza i bilanci delle sue attività sanitarie, che risultano redditizie, a differenza del settore editoriale, in perdita. L'inchiesta approfondisce anche la vicenda del San Raffaele di Rocca di Papa, struttura cui nel 2020 è stato revocato l'accredito regionale a causa di un focolaio di Covid. Il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha riaccreditato la clinica e incrementato gli stanziamenti di 19 milioni e mezzo di euro nel suo primo anno di governo.

Si prosegue con l'inchiesta, "Nessun dorma", di Walter Molino e Andrea Tornago. Il focus utilizza documenti e interviste esclusive per analizzare l'infiltrazione della ‘ndrangheta nei marmi dell’Arena di Verona. Per anni, una rete di imprese, secondo la Procura antimafia di Venezia, ha arricchito le cosche Grande Aracri di Cutro e Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto attraverso un sistema di fatture gonfiate. L'inchiesta si interroga su chi ha tratto vantaggio da questa situazione e se ci siano stati livelli politici conniventi che hanno facilitato tali operazioni.

Si va avanti con "Fuori pista", di Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Giulia Sabella e Norma Ferrara. Il servizio indaga sulla gestione della Fondazione Milano-Cortina 2026, responsabile dell'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. La Guardia di Finanza ha recentemente perquisito la sede della Fondazione, ponendo sotto indagine la gestione opaca dell'ente, dagli appalti digitali alle assunzioni. L’inchiesta solleva dubbi sulla natura giuridica della Fondazione: ente di diritto privato, come dichiarato, o organismo di diritto pubblico? A meno di due anni dalle Olimpiadi, molte promesse, come la valutazione strategica nazionale delle opere, non sono state mantenute. In particolare, la costruzione della nuova pista da bob di Cortina rimane controversa, con costi di gestione e manutenzione che potrebbero superare 1,4 milioni di euro annui.

L'ultima inchiesta, "Patto di sangue", di Antonella Cignarale con la collaborazione di Paola Gottardi e Raffaella Notariale, esamina il progetto della Farmacia dei servizi, che ha ampliato le prestazioni offerte dalle farmacie, sia privatamente sia in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Dal 2018 a oggi, la sperimentazione ha ricevuto finanziamenti pubblici per 111,9 milioni di euro. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, vede nelle farmacie un potenziale centro diagnostico per patologie semplici, mentre il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sostiene che potrebbero garantire una sanità di prossimità di alta qualità. Ma le opinioni tra i professionisti del settore sono contrastanti, sollevando interrogativi sul reale valore diagnostico delle analisi effettuate in farmacia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (23 giugno)

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 23 giugno 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera