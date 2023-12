La storia vera di Aretha Franklin, raccontata stasera in tv dal film "Respect"

In onda oggi, giovedì 28 dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3, il film "Respect" è un'autobiografia di Aretha Franklin, a detta dei più la più grande voce del pop e del soul di tutti i tempi. Diretto da Liesl Tommy e uscito nel 2021 (anno della scomparsa dell'artista), il lungometraggio copre un arco temporale che va dalla nascita della cantante (1942) al 1972, la sua rinascita privata e professionale: scopriamo cosa accadde realmente in quel periodo. Nel cast del film troviamo Jennifer Hudson, Forest Whitaker e Audra McDonald.

Respect: la storia vera di Aretha Franklin (dalla nascita al 1972)

Aretha Louise Franklin nasce, quarta di cinque figli, il 25 marzo 1942 a Memphis, Tennessee, da Clarence La Vaughan "C. L." Franklin, predicatore battista, e Barbara Siggers Franklin, cantante gospel. I genitori si sono separati quando aveva sei anni, e, soltanto quattro anni dopo, sua madre è morta per un attacco di cuore. Guidata dal padre, la famiglia Franklim si è trasferita a Detroit, Michigan. C. L. ha alla fine trovato posto nella New Bethel Baptist Church, dove ha acquisito fama nazionale come predicatore.

Il talento musicale Aretha Franklin è emerso fin da giovane. In gran parte autodidatta, era considerata una bambina prodigio. Dotata di un talento vocale e pianistico, Aretha Franklin ha iniziato a cantare davanti alla congregazione di suo padre. All'età di 14 anni aveva registrato alcuni dei suoi primi brani nella chiesa del suo genitore, pubblicati da una piccola etichetta: come, ad esempio, l'album "Songs of Faith" nel 1956. Si esibiva al contempo anche nel tour del revival itinerante di C. L. e, durante le varie tappe, stringeva legami con grandi personalità del gospel e del soul, come Mahalia Jackson, Sam Cooke e Clara Ward.

All'età di 12 anni è diventata madre per la prima volta di un figlio, Clarence. Due anni dopo è nato un secondo figlio, Edward, entrambi portando il suo cognome: i due bambini sono frutto di due stupri subìti. La Franklin avrà successivamente altri due figli: Ted White Jr. e Kecalf Cunningham.

Dopo una breve pausa, Franklin è tornata a esibirsi seguendo le orme di artisti come Cooke e Dinah Washington nel pop e nel blues. Nel 1960, con la benedizione di suo padre, la cantante si è recata a New York, dove, dopo essere stata corteggiata da diverse etichette, tra cui Motown e RCA, ha firmato un contratto con la Columbia Records, che ha pubblicato l'album "Aretha" nel 1961.

Sebbene due brani di "Aretha" avrebbero raggiunto i primi 10 posti in classifica R&B, un successo più grande arrivò lo stesso anno con il singolo "Rock-a-bye Your Baby with a Dixie Melody", che raggiunse la posizione n. 37 nelle classifiche pop.

Nel 1966 lei e il suo nuovo marito e manager, Ted White, decisero di trasferirsi e lei firmò con la Atlantic. Il produttore Jerry Wexler portò immediatamente Franklin agli studi di registrazione della Florence Alabama Musical Emporium (FAME). Con il supporto della leggendaria Muscle Shoals Rhythm Section, Franklin registrò il singolo "I Never Loved a Man (The Way I Love You)". Nel bel mezzo delle sessioni di registrazione, White litigò con un membro della band, e White e Franklin lasciarono improvvisamente. Il singolo diventava nel frattempo un enorme successo.

Raggiungendo la sua massima espressione nel 1967 e nel 1968, Franklin produsse una serie di singoli di successo che sarebbero diventati classici duraturi, mostrando la potente voce e le radici gospel di Franklin in un contesto pop.

Nel 1967 fu pubblicato l'album capolavoro "I Never Loved a Man (The Way I Love You)" e la prima canzone di questo lavoro, "Respect", una memorabile reinterpretazione di un brano di Otis Redding, raggiunse la posizione n. 1 nelle classifiche R&B e pop, facendo vincere a Franklin i suoi primi due Grammy Awards.

Grazie anche ai successi di altri strepitosi brani - "Baby I Love You", "Think", "Chain of Fools", "I Say a Little Prayer", "(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone" e "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" Aretha Franklin si guadagnò a vita il titolo di Regina del Soul, diventando anche un simbolo del black power durante il movimento per i diritti civili. Nel fu chiamata a esibirsi al funerale di Martin Luther King Jr. Nel 1969 e lei e White divorziarono, mentre era in procinto di pubblicare altri singoli di successo.

Stimolata dalla scomparsa di Mahalia Jackson e da un successivo rinnovato interesse per la musica gospel, Franklin tornò alle sue radici musicali con l'album "Amazing Grace" del 1972, che vendette oltre 2 milioni di copie e divenne il più venduto album gospel dell'epoca.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming

Il film "Respect" va in onda oggi, giovedì 28 dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay. sia in diretta streaming che on demand.

