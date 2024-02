Ricchi e Poveri, Angela choc: scappa in moto con uno sconosciuto in diretta. Fiorello spiazzato

Dal Teatro Ariston alle strade di Roma. Sono molti gli artisti che, dopo aver partecipato a Sanremo, vanno ospiti a "Viva Rai Due!", lo show di Fiorello che si svolge in uno spazio allestito al Foro Italico, nella Capitale. Tra i giochi previsti dalla trasmissione, c'è quello di cantare sulle strisce pedonali mentre il semaforo è rosso: una gag che da sempre fa impazzire il pubblico. Oggi però Angela dei Ricchi e Poveri si è spinta oltre: subito dopo lo skecht, è salita in moto con uno sconosciuto abbandonando la zona in cui le telecamere potevano riprendere.

Dopo aver interpretato "Voulez vous danser" insieme al collega Angelo, con cui è stato in gara alla kermesse ligure, Angela non si è fermata. "Ciao macchine", ha urlato a squarciagola e poi si è lanciata tra gli automobilisti. Non solo: ha deciso di salire sulla moto insieme a un uomo. "No, Angela", ha urlato Fiorello, provando a fermarla. "Senza casco noooo", ha fatto eco Biggio. Ma lei non ha sentito ragioni: "Addio! Come si sta bene sulla motoooo", ha risposto loro gridando. Dal glass, Fiorello e Biggio, conduttori del programma, hanno continuato a gridare all'uomo di accostare, ma invano: "Allora, abbiamo infranto non so quante leggi. Non doveva essere così. Avremmo dovuto fare solo un collegamento, ma i Ricchi e Poveri sono sovversivi e ci hanno destabilizzato. La nostra produttrice è letteralmente sbiancata".