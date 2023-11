"Si è bevuto il cervello". Ricky Tognazzi durissimo contro un giudice di Ballando: un fuorionda lo inchioda

Anche quest'anno a Ballando con le stelle non mancano le polemiche e al momento il premio per le discussioni più accese lo vincono Ricky Tognazzi, la moglie Simona Izzo (che a differenza del marito non è una concorrente) e Selvaggia Lucarelli con il supporto ogni tanto di Guillermo Mariotto.

Poche ore prima della diretta di questa sera, sabato 11 novembre, è spuntata la clip di un Backstage di Ballando in cui Tognazzi parla con Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura, e Tove Villfor la professionista che lo accompagna nel percorso a Ballando. Tognazzi si lascia andare a un commento poco carino e di cui probabilmente stasera si parlerà.

"Ha dato 5 a Simona? Ma chi l’ha dato? Mariotto? Vabbè Mariotto è uno scemo, gli è andato in pappa il cervello - ha dichiarato Ricky parlando con Giovanni in merito alle votazioni del giudice -. Ma la cosa che ha detto su me e Simona? Si è bevuto il cervello veramente. Quello ha detto che si è sognato un triangolo d’amore con me e Simona".

La seconda parte del commento fa riferimento al giudizio particolare che Mariotto ha dato dopo la loro esibizione: "Beh, che dire di questo ballo... Ho pensato a Tognazzi, la Izzo, la Tove. Ho provato a immaginarmi anche un triangolo, a un buffet, dove si intrecciano con la Tove senza nulla su un tavolo. Poi però mi sono addormentato. Già, dopo questa fantasia ho davvero dormito". Un commento certamente colorito quello di Mariotto che ha voluto sottolineare quanto si fosse annoiato. Chissà se questa sera ci dovremo aspettare una replica di Guillermo o se invece farà finta di nulla.