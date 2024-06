"Ricomincio da me", stasera in tv il film con Jennifer Lopez: trama e cast

Jennifer Lopez torna in prima serata su Canale 5 con il film "Ricomincio da me", una commedia statunitense che segue lavita di Maya Vargas, vice responsabile di un negozio in odore di promozione. Dopo una delusione professionale, la donna si ritroverò a fare i conti con una persona strettamente legata al suo passato. Un ruolo, quello della protagonista, cucito su misura dell'attrice e cantante.

"Ricomincio da me": trama e curiosità

Maya Vargas è la vice responsabile del negozio Value Shop, dove lavora da quindici anni. Grazie alla sua dedizione, dDurante questo periodo, ha migliorato notevolmente le vendite, le relazioni con i clienti e la cultura aziendale grazie ai suoi metodi intuitivi e innovativi. In attesa di una visita da parte di un dirigente della sua azienda, il signor Weiskopf, spera con ansia di essere promossa a responsabile del negozio. Tutto lascia ben sperare e il suo fidanzato Trey, i suoi colleghi e numerosi clienti le assicurano che la promozione è praticamente garantita. Contro le aspettative, alla fine viene scelta però un'altra persona: un certo Arthur, un dipendente dell'azienda proveniente da un'altra sede. Il signor Weiskopf le spiega che, nonostante apprezzi la dedizione e i successi di Maya, la sua mancanza di una laurea la rende ineleggibile per la promozione secondo le politiche aziendali. Il suo figlioccio, un abile programmatore, ricostruisce il suo background online, attribuendole una laurea ad Harvard e numerosi viaggi in giro per il mondo. Grazie a questo nuovo profilo, Maya viene assunta da uno dei fornitori del negozio, una grande azienda di cosmetici. Il CEO, il signor Clarke, le affida la guida di un team incaricato di sviluppare un nuovo prodotto, in competizione con un team guidato dalla figlia, Zoe. Durante il suo periodo nella nuova azienda, Maya scopre che la giovane è la figlia che aveva dato in adozione dopo averla partorita da adolescente, non sentendosi in grado di affrontare la maternità. Questo inaspettato sviluppo la costringe a confrontarsi con il suo passato e a riconsiderare le sue scelte di vita.

La storia di Maya Vargas è, dalle prime battute, il ritratto di una donna lanciata verso un personale successo professionale; strada facendo, però, vira verso un percorso emotivo di redenzione e riconciliazione personale, toccando temi come i ricordi i rimpianti, il perdono e il potere delle seconde possibilità.Il coraggio e l'ingegno possano cambiare le sorti di una vita? Di certo il destino può riservare sorprese inaspettate, spingendoci a riscoprire ciò che è veramente importante.

Cast e personaggi

Diretto da Peter Segal, già regista di "Terapia d'urto" e "Il grande match", il film ha un cast composto da (attori e rispettivi ruoli):

Jennifer Lopez (Maya Vargas)

Vanessa Hudgens (Zoe)

Leah Remini (Joan)

Annaleigh Ashford (Hildy)

Dan Bucatinsky (Arthur)

Freddie Stroma (Ron Ebsen)

Milo Ventimiglia (Trey)

Larry Miller (Weiskopf)

Treat Williams (Anderson Clarke)

Dave Foley (Felix Herman)

Charlyne Yi (Ariana)

Dove vedere "Ricomincio da me" in tv e in streaming

Il film “Ricomincio da me" va in onda oggi, martedì 18 giugno 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

