"Rischiatutto 70" con Carlo Conti, stasera in tv la nuova puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Classico della televisione italiana, "Rischiatutto" torna oggi, 9 marzo, dalle 21.25 su Rai 1, con la seconda e ultima puntata di un mini-ciclo - ma preceduto da uno speciale di inizio 2024 - condotto da Carlo Conti, in una serata divertente e nostalgica, che celebra i 70 anni dell'emittente pubblica; in compagnia di concorrenti davvero speciali.

Rischiatutto 70: anticipazioni e ospiti del 9 marzo

Va in onda oggi, 9 marzo, il secondo e ultimo appuntamento con la riedizione "contempiranea" di "Rischiatutto", classico assoluto della nostra televisione: andto in onda per cinque edizioni, dal 1970 al 1974, con la conduzione di Mike Bongiorno, il quiz show ed ebbe un "remake" nel 2016 condotto da Fabio Fazio. Dopo un primo speciale di inizio anno, Rai 1 ha messo in cantiere due nuovi appuntamenti con il programma, una sorta di viaggio alle radici della Rai attraverso i suoi primi 70 anni: il primo è andato in onda la scorsa settimana, il secondo sarà visibile questa sera, direttamente dallo studio 5 degli "studi Fabrizio Frizzi di Roma".

La seconda puntata di "Rischiatutto '70'" offre, ancora una volta, uno sguardo nostalgico al passato televisivo italiano, celebrando la storia del programma che ha segnato un'epoca sotto la guida di Mike Bongiorno. I concorrenti, le cabine, il tabellone e le domande contribuiranno a creare un'atmosfera festosa tra ricordi, emozioni e curiosità, con un clima sospeso tra passato e presente.

Le tre coppie di concorrenti che si partecipano alla nuova partita di "Rischiatutto" sono formate da:

Piero Chiambretti e Nino Frassica, coppia vincitrice dello speciale del 3 gennaio, nonchè della puntata del 2 marzo, detentori e difensori del toro titolo di campioni

Massimo Lopez e Tullio Solenghi: comici, attori, colleghi e amici di vecchia data

Milly Carlucci e Flavio Insinne, tra i più amati conduttori di casa Rai conduttori

Le domande abbracceranno i programmi più amati di sempre come "Canzonissima", "Sanremo", "Fantastico", "Carosello" e "Indietro tutta".

“Rischiatutto ‘70” è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, Antonio Miglietta. Scenografia Riccardo Bocchini. Produttore esecutivo Eleonora Iannelli. Regia Maurizio Pagnussat.

Dove vederlo in tv e in streaming (9 marzo 2024)

L'ultima puntata di "Rischiatutto 70" va in onda oggi, 9 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

