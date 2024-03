Rischiatutto 70, riassunto puntata 2 marzo: Chiambretti e Frassica vincono, i Pooh e I Ricchi e Poveri emozionano

Rischiatutto '70 torna con il suo fascino retrò per regalare al pubblico nuove emozioni: a condurre la seconda puntata dello show di sabato 2 marzo, in onda su Rai1, è Carlo Conti, mentre protagonisti indiscussi dell'evento televisivo sono tre incredibili coppie vip - Piero Chiambretti e Nino Frassica, Alessia Marcuzzi e Christian De Sica, Carlo Verdone e Claudia Gerini - che si sfidano nel quiz presentato un tempo da Pippo Baudo, primo ospite della serata tramite un video collegamento in cui racconta a grandi linee la sua carriera: "Viva la Rai del passato e quella del futuro". Le domande toccheranno una vasta gamma di temi, dalle varietà agli sceneggiati, dalle fiction alla comicità, dalla musica ai grandi eventi Rai. Grazie al programma il pubblico rivive ricordi legati a programmi indimenticabili quali 'Canzonissima', 'Fantastico', 'Sanremo', 'Carosello', 'Indietro Tutta', e 'Odeon'. Attraverso personaggi, aneddoti, primati e curiosità, lo spettacolo celebra il meglio della programmazione Rai, testimone di un'epoca d'oro della televisione italiana.

Il riassunto della puntata del 2 marzo di Rischiatutto '70

Tante le sorprese durante la secondo puntata dello show (dopo quella dello scorso gennaio), a partire da un momento esilarante dovuto a una domanda poco chiara. Carlo Conti chiede: "Nell'edizione dell''84 di Fantastico Pippo Baudo ottenne un grande successo con un ospite fisso non umano. Chi è?" Il primo a suonare il campanello è Frassica che risponde "Beppe Grillo". Aveva capito "che non è romano", ma non è l'unico: succede la stessa cosa a Claudia Gerini e Carlo Verdone. "Non è umano o non è romano?", chiede quest'ultimo. Alla fine vincono il punto Christian e Alessia, la quale ricorda il corvo nero presente nel varietà. "È l'unica cosa che so, forse l'unica di tutta la serata", dice ridendo la conduttrice. Parlando poi di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Conti pone un altro quesito: "Franco era solito soprassedere e Ciccio cosa faceva?" Christian urla all'improvviso: "Schifo".

Qualche domanda dopo De Sica è protagonista della clip di un programma e Carlo Verdone racconta che quando andava in onda la sua famiglia si bloccava perché la madre voleva vedere il fidanzato della figlia - l'attore romano - esibirsi: "Diceva: 'Venite, venite, c'è Christian', e noi stavamo così". Verdone fa un'espressione esilarante e Christian commenta ridendo: "Con quella faccia schifata?" È in questo momento che ricorda Isabella Biagini svelando un aneddoto: "Non sai cosa le ha fatto passare Antonello Falqui. Lei non si ricordava mai le parole delle canzoni e lui le urlava che era una cocomerara e non si ricordava mai nulla. Allora Isabella gli rispondeva: 'Antonello, mi puoi rompere sul cantato, ma sul recitato non mi puoi rompere il caz*o'" In seguito Alessia Marcuzzi urla nel momento in cui scopre di conoscere la risposta a una domanda su Linda e il brigadiere - "Qual è il grado di parentela tra i due?" - e De Sica esclama: "Mi hai fatto prendere un colpo". Una reazione che sorprende tutti, tanto che Conti commenta: "Lei urla, non deve nemmeno suonare il pulsante".

Gli ospiti

I primi ospiti della serata sono i Pooh, anche i protagonisti della domanda scelta da De Sica e la Marcuzzi: il gruppo propone "Uomini soli", emozionando il pubblico in studio che gli dedica una meritatissima standing ovation. "Abbiamo di fronte la storia della musica, una storia che non si ferma mai, anche se ogni tanto ci viene voglia di dire stop", dice Carlo Conti prima di ricordare Stefano D'Orazio e anticipare gli ospiti della prossima settimana: Patty Pravo. Poco dopo un'altra piccola gag tra i concorrenti: Verdone scherza con Claudia Gerini, la quale gli ha impedito di premere il pulsante e rispondere alla domanda. "Mi ha dato una botta e mi ha fatto cadere la mano…”, spiega Carlo. Alessia Marcuzzi allora gli chiede: “Vuoi unirti alla nostra squadra?” Ma Verdone resta con la sua immancabile ex compagna di set, Claudia Gerini.

È il turno degli ultimi ospiti: i Ricchi e Poveri portano sul palco un medley dei loro più grandi successi - da "Sarà perché ti amo" a "Coriandoli su di noi" - facendo scatenare tutto il pubblico e gli sfidanti, in particolare Alessia Marcuzzi. Angelo ricorda Sandra Mondaini e Raimondo Vianello - il quesito è sul programma "Tante scuse" - dicendo: "Io avevo paura perché ogni giorno ci uccidevano e pensavo che un giorno l'avrebbero fatto davvero. Un ricordo grandissimo, veramente". Angela gli fa eco: "Cercavano ogni volta di ammazzarci in maniera diversa. Erano troppo simpatici. C'è stato un periodo in cui Sandra mi aveva invitato ad andare in montagna con loro e pensavo che nella vita Raimondo fosse diverso, invece no". Dato che Frassica e Chiambretti hanno indovinato la domanda sui Ricchi e Poveri, dopo l'esibizione se li vorrebbero portare a casa.

Alessia Marcuzzi invece elogia Claudia Gerini per la bravura e il fatto di essere un'artista completa: "Lei sa cantare, ballare, recitare... Sa fare davvero tutto benissimo". È anche una brava ascoltatrice, visto che alla domanda riguardante Nada sente i suggerimenti del pubblico e lei e Carlo Verdone ottengono nuovi punti, ritrovandosi quindi in testa alla classifica. Secondo De Sica e Verdone gli anni di quella televisione erano i migliori perché "c'era più eleganza, garbo, tutto", ma anche la Gerini concorda: "C'era spensieratezza". La puntata viene vinta da Nino Frassica e Piero Chiambretti, il quale a una domanda, invece di rispondere Cantagiro mette insieme due eventi musicali importanti, ovvero "Cantacastro" (Castrocaro è il secondo festival), suscitando le risate di tutti, compreso il conduttore che elogia la sua inventiva.