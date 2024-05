"Riserva Indiana" con Stefano Massini, da stasera in tv: le anticipazioni

Ha inizio oggi, lunedì 27 maggio 2024, dalle 20.20 su Rai 3, un nuovo programma dal titolo "Riserva Indiana". Lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini conduce una trasmissione dichiaratamente realizzata "per un'educazione sentimentale e civile". In compagnia di prestigiosi nomi della nostra musica si indaga su sentimenti talvolta sopiti e sulla necessità di avere una degna passione civile.

"Riserva Indiana": le anticipazioni

"Riserva Indiana" si propone di essere un viaggio emotivo e culturale, utilizzando la potenza evocativa della musica e la forza delle parole per stimolare riflessioni e risvegliare passioni sopite. L’obiettivo del programma è catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo, dai giovani agli adulti, attraverso l’uso di canzoni che hanno segnato la storia di intere generazioni, riadattate e reinterpretate dalle star e dalle giovani promesse della scena musicale italiana.

L'intento principale del programma di Rai Cultura è quello di liberare la necessità di una nuova educazione sentimentale e civile. Gli strumenti scelti per questa audace missione sono, dunque, la musica e le parole.Il conduttore Stefano Massini si muove in uno studio popolato da ragazzi e ragazze e con una scenografia che richiama il mondo teatrale. Alla ricerca di sentimenti talvolta dimenticati, "Riserva Indiana" coniuga passione civile e umanità, passione civile e sentimenti spesso dimenticati.

Ambientato in uno studio popolato da ragazzi e ragazze e con una scenografia che richiama il mondo teatrale, "Riserva Indiana" esplora temi di umanità, passione civile e sentimenti spesso dimenticati. Per fare tutto ciò la trasmissione coinvolge alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e alcune delle voci emergenti più promettenti, tra cui Malika Ayane, Luca Barbarossa, Vasco Brondi, Coma Cose, Diodato, Paolo Jannacci, Motta, Noemi, Piero Pelù, Tosca. A questi si aggiunge una band residente composta da Jacopo e Matteo Carlini, Cristiano Micalizzi e Bruno Marinucci.

Chi è Stefano Massini

Nato a Firenze il 22 settembre 1975, Stefano Massini è uno degli scrittori e drammaturghi italiani più apprezzati. Laureato in lettere antiche, ha iniziato la sua carriera teatrale collaborando con il Maggio Musicale Fiorentino e poi come assistente volontario di Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano. Nel 2005, ha vinto il Premio Tondelli con "L'odore assordante del bianco" e ha raggiunto la consacrazione internazionale con "Lehman Trilogy", scritta tra il 2009 e il 2012.

Nel 2022 ha vinto il Tony Award (corrispettivo teatrale dei premi Oscar) per la miglior opera con "The Lehman Trilogy", che ha ricevuto otto candidature vincendo anche per miglior attore protagonista, miglior regista, miglior set design e miglior lighting design.

Collabora con Repubblica nella rubrica "Parole in corso" e partecipa regolarmente a Piazzapulita su La7. Nel 2024, è stato ospite del Festival di Sanremo, presentando in coppia con Paolo Jannacci il brano "L’uomo nel lampo", dedicato al tema delle morti sul lavoro in Italia.

Dove vedere "Riserva Indiana" in tv e in streaming

"Riserva Indiana" va in onda - dal 27 maggio 2024 - su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.20. Gli episodi del programma sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV