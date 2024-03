Minacce a Roberta Bruzzone, nel team difensivo di Giovanni Barreca della strage di Altavilla: "Iniziano gli attacchi"

"Iniziano gli attacchi nei miei confronti sul caso di Altavilla Milicia, dove qualcuno vede diavoli ovunque, anche nella sottoscritta". Così Roberta Bruzzone, nel team della difesa di Giovanni Barreca - il muratore accusato di aver ucciso la moglie e i due figli di 16 e 5 anni insieme all'altra figlia di 17 e a una coppia che ospitava in casa - si sfoga su Facebook per quanto sta accadendo

La criminologa lo ha raccontato a Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante. Il conduttore ha mostrato una pagina social su cui un utente commenta l'articolo del Giornale di Sicilia in cui si riporta la volontà dell'esperta di entrare nella villetta degli orrori. "Chiaramente più avanti" ha chiarito la Bruzzone in collegamento con lo studio, spiegando: "Quando sarà possibile accederemo anche ai luoghi, come è normale che sia in questi casi. Intanto incontreremo Barreca e più avanti, quando sarà possibile, faremo un sopralluogo. Però qualcuno non l'ha presa benissimo". Riportiamo il commento: "Il demonio torna sempre sul luogo del delitto. Meditate ed esorcizzatela".

Roberta Bruzzone ha fatto sapere: "Ho fatto acquisire formalmente la pagina dai miei collaboratori, valuterò se fare una denuncia perché è molto grave quello che c'è scritto. Mi sono confrontata anche con il mio legale. Credo che una persona che scriva una bestialità del genere possa anche essere astrattamente pericolosa e siccome monitora evidentemente le mie attività, ho deciso di sporgere denuncia a scopo cautelativo. Così - ha concluso - questo brillante imbecille potrà palesarsi nelle debite sedi davanti a un giudice".