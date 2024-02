Roberto Sergio, ad Rai, le parole dopo la nota su Israele: "Provo orrore per la guerra"

Tramite alcuni commenti sui social, in risposta di una lettera aperta pubblicata su Facebook dal giornalista Andrea Avveduto, l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, è tornato a parlare del comunicato letto da Mara Venier alla fine della puntata di Domenica In. Quel momento durato pochi secondi ha suscitato enormi reazioni, anche violente, e probabilmente per questo motivo Sergio ha voluto fare alcune precisazioni.

"La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta", queste le parole di Sergio e lette dalla conduttrice. La nota era arrivata dopo la frase "Stop al genocidio" a Gaza fatto da Ghali dopo la sua esibizione durante la finale di Sanremo. Queste tre parole hanno portato l'ambasciatore di Israele a Roma e replicare. Su Facebook, dunque, Sergio ha aggiunto: "Lei avrà notato che parlo di popolo d'Israele e di comunità ebraiche. Io provo orrore per le continue stragi di civili nella striscia di Gaza e provo orrore per la guerra. Si era parlato di genocidio ed io ho aggiunto il pensiero per i giovani trucidati il 7 ottobre e per i bambini, donne e uomini barbaramente uccisi nei kibbutz e per gli ostaggi".

Tra i vari commenti uno di un utente sottolinea che i tg dovrebbero essere imparziali: "Chiedo scusa ma nel comunicato dichiara 'Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre'. I vostri telegiornali e programmi (ma soprattutto telegiornali) dovrebbero non essere schierati come dichiara, ma dare voce anche alle 25.000 vittime civili Palestinesi e delle atrocità che subiscono da anni, molto prima del 7 ottobre". Anche a queste parole Roberto Sergio ha risposto: "Lo facciamo ogni giorno in ogni tg ed approfondimento".