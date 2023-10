Verissimo, Romina Carrisi è incinta: le prime immagini con il pancione. La reazione inaspettata di Al Bano

Circa 20 giorni era trapelata l'indiscrezione secondo cui Romina Carrisi era incinta. Oggi, a Verissimo, la figlia di Al Bano e Romina Power ha confermato la lieta notizia. Romina è stata bravissima a mantenere il segreto, perché se non fosse stato per lo scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna tramite i contenuti social che lei pubblica sul suo profilo Instagram nessuno avrebbe potuto capirlo.

Carrisi ha scelto di comunicare ufficialmente la gravidanza nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin e inevitabilmente ha parlato anche della gioia dei suoi genitori (Al Bano sarà ospite domani, domenica 8 ottobre), che sono già nonni di tre nipotini: Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines nati dal matrimonio di Cristel Carrisi con l'imprenditore croato Davor Luksic.

"Sono incinta, non è amatriciana". Sono incinta da cinque mesi e mezzo, mi sono chiusa in masseria con mamma perché volevo tenerlo per me, per noi, il più possibile. Dovrebbe nascere il 14 gennaio, sarà un maschietto", ha spiegato Carrisi a Toffanin.

"L'ho scoperto mentre ero in Croazia - aggiunge con un bellissimo viso sul volto -, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta". "Ho chiamato Stefano, lui era in Bangladesh, ed è scoppiato in una risata di gioia. Lo volevamo entrambi - confida Romina -, è stato molto desiderato".

La relazione con Stefano Rastelli è iniziata circa un anno e mezzo fa, ma è stato un amore travolgente: "Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c'è, è presente e che riesce a capirti".

La storia d'amore con Stefano Rastelli

Stefano e Romina sono una coppia dal 2022, la loro prima foto insieme risale ad aprile, ma i due potrebbero aver iniziato a frequentarsi già da prima. Stefano Rastelli ha 52 anni ed è l'ex regista di esterna di Oggi è un altro giorno: i due si sono conosciuti proprio nel programma di Serena Bortone (che non è stato rinnovato nella nuova stagione della Rai) e non si sono più lasciati. Le presentazioni ufficiali tra Rastrelli e i suoceri sarebbero avvenute in occasione del 35esimo compleanno della figlia.

La gioia dei nonni Al Bano e Romina

Sia Al Bano sia Romina Power sono al settimo cielo per questa notizia che li renderà nonni per la quarta volta. "No, non sono pronta a farmi chiamare mamma, ho paura, però ho un sistema di supporto che sanno cosa fare: mia sorella mi ha già detto che la prima settimana la passerà con me per supportarmi". "Mamma invece mi ha fatto ridere perché lei usa il pendolo che usa per definire il sesso del bambino e lei spesso lo ha utilizzato sulla mia foto, prima usciva una bambina e poi un maschietto e si chiedeva 'ma quando arriverà?'. Quindi quando le ho dato la notizia era super entusiasta".

Diversa la reazione di Al Bano: "Papà mi ha fatto un'esclamazione in pugliese irripetibile, e infatti gli ho domandato 'Ma non sei contento?' e lui mi ha detto che io devo essere contenta e io gli ho detto 'certo!'". "Comunque - ha aggiunto - è molto contento è stra premuroso non fare troppo spostamenti non ti stancare troppo. Sono entrambi dolcissimo, sto scoprendo un altro lato di entrambi".