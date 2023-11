Che fine ha fatto il programma di Salvo Sottile? Continui rimandi in Rai

Acque agitate in Rai. Che la tv pubblica non stia attraversando il suo periodo più roseo non è una novità - tra flop, programmi chiusi dopo un paio di puntate e l'affaire Pino Insegno ormai strabordato - ma la situazione, a quanto pare, è anche peggio dell'evidenza. A due mesi scarsi dal via della nuova stagione, gli intoppi continuano a non mancare e l'ultimo riguarda Salvo Sottile.

Il conduttore era stato annunciato in pompa magna con un programma di inchieste tutto suo in prima serata. Un'alternativa a Report, che però scricchiolava già dal titolo. Inizialmente doveva chiamarsi Gotham, richiamando l'oscurità prorompente della città di Batman, poi è diventato Far West. Insomma, da supereroe col mantello a pistolero fumante è stato un attimo per il conduttore - pronto a tornare sul campo in veste di giornalista puro - peccato che della trasmissione non c'è ancora traccia in palinsesto. Soltanto un promo, trasmesso sulle reti Rai da fine ottobre, in cui campeggia fissa la scritta "prossimamente".

Non c'è ancora una data, dunque, per il nuovo format di Sottile che avrebbe dovuto fare il suo esordio lunedì 13 novembre in prima serata Rai3. Fonti interne hanno assicurato a Today che era tutto pronto per partire - rigorosamente in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma - tanto che da ottobre la squadra di giornalisti era già al lavoro sui primi servizi. Qualcosa deve essersi messo di traverso, e non sembra così strano ultimamente in Rai. Comunque, il promo c'è. Sottile pure. Questo programma s'ha da fare. Adesso vai a capire quando...