Samuel Peron si commuove ricordando la madre, poi rivela: "Sono stato vittima di bullismo"

(Samuel Peron parla della danza e della madre)

Samuel Peron l'ultima intervista prima di partire per l'Isola dei famosi l'ha concessa a Silvia Toffanin. A Verissimo il ballerino, punta di diamante per anni dello show di Rai1 Ballando con le Stelle, ha parlato della sua infanzia, adolescenza e ha anche ricordato la morte della madre, avvenuta due anni fa.

Impossibile trattenere le lacrime ricordando mamma Gianna, la prima a credere in lui e nel suo talento. "Ho avuto un'infanzia bellissima perché l'ho vissuta nella natura - ha spiegato il ballerino - Avevo i miei animali, il mio asinello. Guidavo il trattore e vivevo nei campi. Oggi capisco i sacrifici dei miei genitori". La passione per la danza, che è stato ed è il suo mestiere, non è nata per caso: "Ho iniziato a ballare per volere di mia mamma - ha rivelato Peron - Ho capito che il ballo poteva essere il mio lavoro a 23 anni. Mia mamma è andata via due anni fa. Io e lei eravamo molto legati però fa parte del percorso della vita. Le belle emozioni che mi ha regalato terranno sempre in vita il suo ricordo". Quando è morta Samuel ha voluto parlare con il padre: "Gli ho detto: 'Mi raccomando goditi la vita e non andare in depressione'". Un periodo non facile che ancora fa soffrire tutti loro, ma sono andati avanti.

"Io bullizzato perché ballavo"

"La mia carriera è data da una forza familiare, io raccontavo loro di quello che mi succedeva. E poi all'epoca il ballo non era concepito come una disciplina per maschi: i miei genitori però mi hanno sempre supportato. Mi hanno anche fatto provare molti altri sport, ma io poi tornavo sempre alla scuola di danza perché io lì avevo i miei amici e stavo bene", ha rivelato il danzatore spiegando che però proprio per la sua passione è stato vittima dei bulli. Ai suoi tempi il ballo era visto solo come uno sport per ragazze e non per maschi e quindi veniva spesso deriso, ma i suoi genitori lo hanno sempre spronato a continuare a non mollare. E da dopo che è nato suo figlio è riuscito a comprendere ancora di più gli insegnamenti dei suoi genitori.

Samuel e Tania, un amore (per lui) al primo sguardo

Samuel Peron e la Tania Bambaci sono innamoratissimi, ma è stato lui il primo a rimanere folgorato: "Tania è una grandissima compagna di vita e dal primo momento che l’ho vista ho detto: 'Lei sarà la donna della mia famiglia, con la quale costruirò una famiglia' e così è stato", anche se per il primo appuntamento ha dovuto aspettare ben sei mesi.