Chi è Samuele Palumbo, vincitore di Tu si que vales

È Samuele Palumbo, il violinista 12enne il vincitore di Tu si que vales 2023. La finale vede 4 quartine composte da altrettanti talenti scontrarsi tra loro per vincere l'ambito premio di 100 mila euro in gettoni d'oro. La prima sfida è tra i Messoudi Brothers, il Duo Paradise, Giulia Catena e gli Showproject: a ottenere i voti del pubblico è Giulia Catena; la seconda vede protagonisti Samuele Palumbo, il trionfatore della manche e di tutta l'edizione, Les French Twins, Duo Vita e i Fresh ‘n' Clean; la terza si tiene tra Amedeo Abbate, Mystery of Gentlemen, Tonino Cristiano e il Duo Just Two Man e decreta come vincitore del girone il comico Abbate; la quarta competizione mette in mostra il talento di Ramadhani Brothers, Fabio Piacentini, Enzo Weyne ed Enzo Pebre, portando alla vittoria il cantante Fabio Piacentini.

Chi è Samuele Palumbo

Il giovane Samuele Palumbo è un violinista attento, versatile, delicato e capace, i cui riccioli alla Branduardi sin dal suo vivace esordio a Tu si que vales - il 21 ottobre scorso - colpiscono la giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Ma ancora più dei suoi capelli a sorprendere tutti durante la prima performance è la sua immensa energia: il 12enne suonava e ballava a ritmo, saltando come se non ci fosse un domani e muovendosi costantemente, quella volta sulle note di Viva la vida dei Coldplay e il Can-Can di Offenbach. Samuele, lo ricordiamo, è il primo violino dell'Orchestra giovanile del teatro Massimo di Palermo, e questa sera conferma per la seconda volta di essere un vero professionista - sempre con il sorriso stampato sul viso - mentre si esibisce nei brani "Bohemian Rhapsody'', ''L'estate'' (di Vivaldi) e ''Popoff''.

Durante la puntata di sabato 18 novembre, il giovane dichiara: "La mia esperienza a Tu si que vales è stata sicuramente emozionante, qualcosa di diverso dal solito. La prima volta mi ha colpito Maria perché ha colto il messaggio che io volevo trasmettere, ovvero quello di divertirsi ballando e suonando. Per me vincere sarebbe fantastico: significherebbe che tutti i sacrifici che ho fatto e quelli dei miei genitori verrebbero ripagati".

Trionfi grandi e piccoli

Se Palumbo vince Tu si que vales, il comico Amedeo Abbate ottiene il premio Freshness del valore di 30 mila euro offerto da Vigorsol, mentre il vincitore della Scuderia Scotti è il cameriere ballerino, il quale nella scorsa puntata aveva commosso Gerry tanto da farlo piangere in diretta.