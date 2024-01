Sandra Milo, il saluto degli amici: da Caterina Balivo a Giucas Casella, l'omaggio alla camera ardente

Amici, colleghi, personaggi dello spettacolo ma non solo: anche la gente comune, quella che ha sempre amato e seguito con tanto affetto Sandra Milo, si è recata alla camera ardente allestita in Campidoglio fino alle 19 di martedì 30 gennaio per dare un ultimo saluto alla grande attrice scomparsa a 90 anni. Caterina Balivo, Giucas Casella, Paola Saluzzi; e ancora Francesco Rutelli, l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, Leopoldo Mastelloni, Nadia Rinaldi sono solo alcuni dei volti noti del cinema, della politica e della tv che hanno voluto rendere omaggio a Sandra, vegliata con grande amore dai figli Ciro, Debora e Azzurra presenti costantemente accanto al feretro.

E proprio per loro, per i figli, in particolare Debora e Ciro, la camera ardente è stata l'occasione per parlare alla stampa. Debora Ergas, stretta al fratello ha speso parole di amore ed enorme stima nei confronti della mamma: "Mia madre è stata prima di tutto una madre, una donna libera, una grande testa". "Sono una giornalista anche io e tante volte mi sono ritrovata dall'altra parte della barricata, come voi. Oggi sono di qua - ha dichiarato commossa - Ringrazio il sindaco Gualtieri che ha voluto rendere questo omaggio a mia madre che vive a Roma da sempre. È qui che ha trovato la sua fortuna, il suo successo, ma soprattutto l'amore del pubblico. Mia mamma ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori, ascese, insuccessi, perché nella vita ci sono anche quelli. Ha pagato sempre in prima persona per i suoi errori. E non si è mai vantata delle sue conquiste". Oggi alle 12, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, si svolgeranno i funerali.