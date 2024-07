Il ministro Sangiuliano fischiato all'evento, ma la Rai taglia e manda in onda applausi: i video (originali)

Il bello della registrata, si dovrebbe dire in questo caso. Ieri sera, mercoledì 3 luglio, alle 23:55, su Rai 1 è andata in onda la serata di gala di Taobuk - Taormina Book Festival, condotta da Massimiliano Ossini e Antonella Ferrara. Chi ha post-prodotto la serata ha avuto un gran da fare, visto le contestazioni nei confronti del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che la Rai ha deciso di tagliare.

Sangiuliano è salito sul palco per premiare Jon Fosse, ma è stato fischiato appena ha preso la parola (senza considerare quelli ricevuti poco prima, quando era stata annunciata la sua presenza). Ossini è dovuto intervenire per placare gli animi e permettere al ministro di finire il suo intervento. A pubblicare alcuni video girati da persone presenti all'evento è Giuseppe Candela su X, e confrontati con quanto andato in onda è evidente che tutta la contestazione è stata tagliata. Nella puntata trasmessa su Rai 1, infatti, si sentono solo applausi.

Stessa sorte, poco dopo, per il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, chiamato a premiare Paolo Sorrentino. Parlando di solidarietà e accoglienza i fischi sono ripartiti vigorosi, ma anche in questo caso su Rai 1 non si è sentito nulla.

CLAMOROSO! SPARISCONO SU RAI1 I FISCHI AL MINISTRO SANGIULIANO CONTESTATO A TAOBUK. ECCO COSA ERA SUCCESSO (I VIDEO ERANO FINITI SU DIVERSI SITI) E COSA TELEMELONI NON HA MOSTRATO 👇 pic.twitter.com/jGGUgMi8QE — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 3, 2024

ECCO COM'È ANDATO IN ONDA SU RAI1. TAGLIATI I FISCHI, IN ONDA SOLO GLI APPLAUSI 👇 pic.twitter.com/rDA5fjL5hw — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 4, 2024

