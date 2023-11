Sanremo 2024, Paola e Chiara sono le conduttrici del PrimaFestival

Sanremo 2024 inizia a prendere forma. Dopo l'annuncio della presenza di Marco Mengoni scelto come co-conduttore della prima serata della kermesse canora, arriva un'altra rivelazione sull'edizione 2024 del Festival della Canzone Italiana: Paola e Chiara condurranno il PrimaFestival. A svelare questo nuovo dettaglio su Sanremo 2024 è stato il suo direttore artisico, Amades, che, durante la Milano Music Week ha presentato le due cantanti, icona pop degli anni 2000, come conduttrici del PrimaFestival insieme ai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras come inviati speciali. Paola e Chiara andranno a sostituire Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol, protagonisti, invece, del PrimaFestival dello scorso anno.

E saranno proprio le due sorelle, tornate alla ribalta dopo la partecipazione a Sanremo 2023 con il brano Furore, a presentare l'anteprima del Festival di Sanremo 2024, su Rai1, raccontando l'atmosfera che si respira nel dietro le quinte dello show musicale con interviste inedite ai cantanti in gara, sorprese e sketch divertenti.

"Torniamo a Sanremo! Stavolta però in una veste diversa: presenteremo il Prima Festival 2024! Non vediamo l’ora", sono le parole delle due sorelle in un post Instagram congiunto che mostra tutta la loro emozione per questo nuovo ruolo da presentatrici tv. E stando ai commenti del pubblico, sembra proprio che il loro debutto televisivo sia attesissimo, oltre che molto apprezzato.

L'appuntamento con il PrimaFestival condotto da Paola e Chiara è per sabato 3 febbraio 2024 alle 20.30 su Rai 1. Il pre-Sanremo andrà in onda fino a sabato 10 febbraio.

