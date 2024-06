Sanremo 2025, Carlo Conti pensa a un “ruolo speciale “ per Mahmood, l’indiscrezione

Mancano mesi alla data di martedì 4 febbraio 2025, sul palco del teatro Ariston prenderà il via il prossimo Festival di Sanremo che vedrà il ritorno da direttore artistico di Carlo Conti. Eppure, per una kermesse che negli ultimi anni è tornata ad essere un appuntamento di grandissima risonanza mediatica nell’era Amadeus, non è mai troppo presto né per iniziare a lavorarci, né per intercettare rumors e indiscrezioni sul Festival che sarà.

E in questa estate calda, dopo la gaffe del direttore del teatro sanremese che svelando il cartellone dello stabile ha ufficializzato anche le date della kermesse, e mentre viene pubblicato il nuovo regolamento per la gara (che torna separata) dei giovani, girano anche voci sui dettagli più attesi, quelli relativi al cast.

Sembra che, anche a Sanremo 2025 il conduttore sarà affiancato ogni serata da co-conduttori e co-conduttrici che si alterneranno al loro fianco. Il nome fatto più insistentemente, anche se non ancora ufficializzato, per questo ruolo, è quello di Alessandro Cattelan. Ma ora arriva una nuova indiscrezione. A gettarla in pasto ai fan affamati di notizie sul Festival è Gabriele Parpiglia nel corso del programma radiofonico Password, su RTL.

“Sembrerebbe che Mahmood possa tornare al Festival di Sanremo” ha spiegato Parpiglia, “Lui che Sanremo lo ha vinto con Soldi, lui che ha vinto anche con Blanco e Brividi. Torna con un altro? No. Potrebbe essere che, come è successo in questi anni con Marco Mengoni che ha affiancato Amadeus, Tiziano Ferro è stato al festival di Amadeus, Emma Marrona e Arisa sono state con Gianni Morandi, come Achille Lauro ha fatto i quadri. Ecco, potrebbe essere che anche Mahmood sia presente a qualche serata con un ruolo particolare durante il prossimo Festival condotto e diretto da Carlo Conti”.

Insomma, secondo il giornalista, solitamente ben informato, si starebbe pensando ad un ruolo davvero inedito per il cantante che è molto legato al Festival, che ha segnato per lui sempre momenti di grande successo, non ultimo quello di quest’anno dove ha presentato la canzone dei record “Tuta Gold”.