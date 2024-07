Sanremo, Carlo Conti attaccato (duramente) da Luca Jurman: "Perché solo 26 anni?" Cosa è successo

Di recente è stato diffuso il nuovo regolamento riguardante il prossimo Festival di Sanremo, che vedrà alla conduzione Carlo Conti, si svolgerà dal 4 all'8 febbraio 2025 e presenterà la tradizionale suddivisione tra nuove proposte e Big. Tra queste regole ne è emersa una che ha fatto "innervosire" non poco l'ex docente di Amici di Maria De Filippi, Luca Jurman, il quale ha spiegato cosa, secondo il suo punto di vista, non funzionerebbe nelle ultime scelte effettuate dal nuovo direttore artistico della kermesse musicale.

Luca Jurman contro Carlo Conti: cosa è successo

Nei giorni scorsi sono state svelate alcune novità contenute nel nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2025, una delle quali relativa alla categoria delle Nuove Proposte: l'età massima per poter prendere parte alla gara adesso si è abbassata a 26 anni (non più 29). A questo proposito Luca Jurman non ha mancato di dire la sua, attaccando Carlo Conti, qui nella doppia veste di direttore artistico e conduttore, sui social media.

"Perché solo 26 anni? Magari entreranno giovani che hanno guadagnato follower e visibilità in qualche talent? E tutti quelli che hanno speso soldi, vita tempo, facendo sacrifici per studiare e prepararsi? Ma anche artisti e produttori che hanno lavorato fino a ieri per presentarsi quest’anno tra le Nuove Proposte... se hanno oltre i 27 anni gli dite ‘fatti vostri’? Si dice sempre che la speranza è l’ultima a morire, ma così spegni la luce di tutti gli artisti che hanno sicuramente una maturità artistica ed espressiva degna di un posto al sole in questo buio mondo della musica di oggi…", ha commentato l'ex professore di Amici.