Sanremo Giovani, Angelina Mango tra polemiche e gaffe di Amadeus: il titolo della canzone è già virale

Alla finalissima di Sanremo Giovani, lo show condotto da Amadeus volto a decretare i 3 cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston a fine febbraio, Angelina Mango entra in scena per presentare il titolo della canzone che canterà alla prossima edizione del Festival di Sanremo esibendosi tra i Big in gara. Durante il breve intervento non manca un videomessaggio di Antonella Clerici, il ricordo del padre Mango e una polemica sul web, diviso tra chi non vedeva l'ora di ascoltarla (non a caso Angelina è già di tendenza su Twitter) e chi la critica per due motivi diversi. Tra l'altro, nell'introdurre la cantante, Amadeus commette una gaffe che non passa inosservata sui social.

Cosa è successo

Dopo l'intervento di Dargen D'Amico, presentatosi sul palco con una vestaglia nera e un palloncino dello stesso colore, Amadeus presenta Angelina Mango, definendola una cantautrice ma sbagliando il titolo della hit che l'ha resa famosa dopo la vittoria (nella categoria canto) ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Non ci va molto lontano, ma l'errore viene notato dal pubblico social: "Nel cast di Sanremo 2024 la rivelazione musicale dell'anno, cantautrice giovanissima che ha firmato uno dei più grandi successi, Non ci pensiamo domani, conquistando il suo primo disco di platino, e che probabilmente ha già nel cognome il destino della musica".

La giovane cantante, visibilmente emozionata, sfoggia un vestito a dir poco sfavillante e sorride come poche persone sopra quel palco. Sul web però i commenti legati all'abito e alla pettinatura impazzano: "Ma perché la acconciano come una Lollipop da copertina di Cioè???", oppure "Angelina Mango in cosplay da Spice Girl". Un utente la paragona alla Winx Flora, e in effetti la sua acconciatura e il suo abbigliamento somigliano molto a quelli del personaggio animato. Per quanto riguarda il vestito, la polemica non è rivolta a lei personalmente, ma alla fashion stylist, mentre le persone sembrano apprezzare molto il suo make-up.

La ragazza ammette di essere "leggermente nel panico" ma anche molto fiera e felice di trovarsi nella lista dei Big, e si commuove quando Amadeus ricorda suo padre: "La mia generazione ha un ricordo bellissimo qui a Sanremo legato al tuo papà, una delle voci più belle che abbia mai avuto la musica italiana, quella di Pino Mango. Lo ricordo come una delle persone più gentili, concedeva sempre un'intervista - anche quando ti trovavi in fondo alla sala - se la prometteva". Angelina lo ringrazia per aver condiviso queste parole con lei e poi ascolta il videomessaggio di supporto di Antonella Clerici, la quale cita anche il titolo (in italiano) della sua ultima canzone: "Come si dice, 'Buon sangue non mente'. È naturale che tu sia così talentuosa, ma spesso i figli d'arte soffrono di più. Tu invece sei brava perché sei tu, meriti questo successo a 360 gradi. Io tifo per te, ma poi... 'Che te lo dico a fa'?'". La Mango commenta: "Grazie, non sono parole scontate".

Nemmeno in questo caso sono mancate le polemiche: qualcuno pensa che sia stata chiamata da Amadeus per il suo cognome, una sorta di raccomandata, mentre altri criticano la scelta di parlare in prima serata della figura paterna dell'ospite, in quanto ritenuto di cattivo gusto: "Boh, trovo sempre abbastanza fuori luogo citare suo padre ogni volta che appare in tv. È Angelina e si parla di lei e delle sue canzoni", oppure "Chissà che divertimento per Angelina stare in prima serata a sentire parlare solo e soltanto di suo padre morto".

Il titolo della canzone

Angelina infine svela il titolo della canzone che porterà all'Ariston, "La noia", che ha già suscitato molto interesse nel pubblico, pronto ad ascoltare quella che potrebbe diventare una nuova hit sanremese e che Amadeus definisce "per niente noiosa".