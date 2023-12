Sanremo Giovani 2023, questa sera la finale: anticipazioni, cantanti, scaletta

Oggi, martedì 19 dicembre, Amadeus conduce in prima serata su Rai 1 la finalissima di “Sanremo Giovani 2023”. La rassegna giunge alla conclusione dopo una rigorosa selezione tra 49 artisti: la commissione musicale di Sanremo ha emesso il suo verdetto selezionandone 12, che si contendono adesso uno dei tre posti che danno l'accesso al Festival di Sanremo 2024.

Sanremo Giovani: le anticipazioni

Rivitalizzato dal conduttore e direttore artistico Amadeus, "Sanremo Giovani" fa un passo indietro: mentre la scorsa edizione ha dato a ben sei nuove proposte libero accesso alla categoria Big della manifestazione canora, in onda nel 2023, quest'anno soltanto tre nuove proposte avranno la possibilità di partecipare a "Sanremo 2024", in onda dal 6 al 10 febbraio.

Questa sera ascolteremo 12 artisti emergenti: otto selezionati da Amadeus, con la collaborazione della Commissione Musicale e gli altri quattro annunciati più recentemente dopo una lunga selezione organizzata da Area Sanremo.

I dodici artisti (e relative canzoni) che ascolteremo questa sera sono:

Bnkr44 – Effetti speciali

Clara – Boulevard

Dipinto – Criminali

Fellow – Alieno

Grenbaud – Mama

Jacopo Sol – Cose che non sai

Lor3n – Fiore d’inverno

Nausica – Favole

Omini – Mare forza 9oi

Santi francesi – Occhi tristi

Tancredi – Perle

Vale LP – Stronza

I partecipanti saranno votati dalla Commissione musicale del Festival e dal direttore artistico. Alcuni concorrenti sono volti già noti (vedi CLARA, proveniente dal cast di "Mare Fuori"; Vale LP e i Santi Francesi e Vale LP, da "X Factor"; lo streamer Grenbaud). Quello da "Sanremo Giovani 2023" è un appuntamento atteso e, in un certo senso, un assaggio anticipato della kermesse musicale prevista per il prossimo febbraio. La 74a edizione del Festival della canzone italiana vanterà quest'anno la bellezza di 30 concorrenti.

Dove vedere Sanremo Giovani 2023 (19 dicembre 2023)

"Sanremo Giovani", edizione 2023, va in onda oggi, 19 dicembre, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

