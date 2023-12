Sanremo Giovani: Clara Soccini vince e va all'Ariston (tra i Big) con i Santi Francesi e i Bnkr44

Una finale di Sanremo Giovani prevedibile e molto lenta quella condotta da Amadeus, che utilizza le oltre 4 ore di messa in onda perlopiù per introdurre i Big del prossimo Festival della Musica Italiana, in programma dal 6 al 10 febbraio all'interno del celebre teatro Ariston. Poco spazio ai concorrenti di Sanremo Giovani, che dovrebbero essere i veri protagonisti della serata, e tanto alle personalità che cavalcheranno il palco più desiderato dai cantanti. Ospiti dell'evento, tenutosi nella sala Casinò, sono Paola e Chiara, conduttrici del Prima Festival con un nuovo singolo in uscita venerdì 22 dicembre e intitolato "Solo Mai", presentato in anteprima proprio a Sanremo Giovani. Con loro anche gli youtubers Mattia Stanga e Daniele Cabras, che faranno da spalla alle due sorelle.

Il riassunto della puntata del 19 dicembre di Sanremo Giovani 2023

I tre nuovi Big in gara: a vincere Sanremo Giovani è Clara Soccini, Crazy J di Mare Fuori, con una canzone, "Boulevard", tanto intensa quanto apprezzata dai più. Al Festival vero e proprio proporrà "Diamanti grezzi" di cui non sappiamo ancora nulla, ma che promette bene visto l'emozionante performance sul palco (anche se il titolo non è così originale). La ragazza dedica il brano cantato oggi "a tutta la mia famiglia, al mio cane che mi ha salvato la vita, ai miei amici". "Non so cosa altro dire. Mi ero ripromessa di non piangere e non ho pianto", aggiunge. I secondi classificati e tra i Big di Sanremo sono i Santi Francesi, vincitori di X Factor, che cantano "Occhi tristi", un brano che scalda il cuore di chi ascolta e il cui ritmo cambia dalla strofa al ritornello, prima più incalzante, poi lento. Un bel mix, equilibrato e perfetto per accontentare un po' tutti i telespettatori. A Sanremo porteranno la canzone "L'amore in bocca". I terzi classificati sono i Bnkr44, un collettivo che si esibisce sulle note di "Effetti speciali", un brano pop esplosivo e pieno di ritmo. Sul palco dell'Ariston li vedremo presentare il testo "Governo Punk", quindi aspettiamoci altrettanta energia e potenza.

Gli altri concorrenti: Grenbaud con "Mama", il primo a esibirsi e piuttosto bravo a cantare sul palco; Lor3n con "Fiore d'inverno", una canzone d'amore che però a lungo andare risulta noiosa da ascoltare per quanto prevedibile; Nausica, ragazza siciliana che presenta "Favole" e si accompagna magistralmente con l'arpa. Una voce particolare la sua, che colpisce per la varietà di stili; Dipinto canta "Criminali", peccato che si faccia molta fatica a comprendere le sue parole in alcuni momenti e ciò di certo non contribuisce a un possibile successo; Tancredi porta sul palco "Perle" ed è decisamente tra i più bravi concorrenti di Sanremo Giovani a raccontare con le parole un dolore, in questo caso la depressione; Vale LP canta "Stro*za", un brano insolito ma che non regala emozioni a chi guarda. Sicuramente non aiuta l'inizio un po' zoppicante; Fellow con "Alieno" non colpisce, anche se la canzone è vicina allo stile sanremese; gli Omini con "Mare Forza 9OI" cercano di dare il massimo e inizialmente sembrano ingranare bene, ma nel momento clou invece di dimostrare il proprio talento si perdono; Jacopo Sol si esibisce sulle note di "Cose che non sai" senza però convincere fino in fondo per via della sua voce un po' troppo "giovane", "immatura".

Paola e Chiara presentano Solo Mai: le due cantanti portano a Sanremo Giovani un brano meraviglioso che avrebbe meritato un posto in gara. Invece nulla, devono presentare il Prima Festival.

I titoli dei brani in gara a Sanremo 2024