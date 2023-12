Sanremo Giovani, Mahmood spiazza tutti con un look nuovo: il pubblico non lo riconosce

Durante la finale di Sanremo Giovani, Mahmood arriva sul palco con un look rinnovato, quasi irriconoscibile agli occhi del pubblico, tanto che Amadeus deve convincerli che sia proprio lui, il cantante di Soldi e Brividi, l'unico ad aver sia nella categoria giovani che in quella big nello stesso anno. Ricordiamo che Mahmood entra in scena per presentare il titolo della canzone che porta al Festival della musica italiana, e pare sia un brano completamente diverso da quelli intonati sino ad ora.

I momenti imbarazzanti

Nell'accogliere Mahmood, Amadeus dice: "A Sanremo in gara. Le ragazze ti guardano con gli occhi spalancati...", poi si accorge che il pubblico è come impietrito, incredulo nel vederlo sbarbato con quell'aria da bravo ragazzo, e il conduttore, per animare un po' l'atmosfera alza il volume della voce: "Ragazzi, vi siete pietrificati? È Mahmood. Andiamo bene..." Partono quindi gli applausi e le urla delle persone presenti nella sala Casinò (finalmente un'accoglienza calorosa, quella iniziale è un po' fredda). Il giovane commenta: "Secondo me la reazione è dovuta al fatto che mi sono cresciuti un po' i capelli". Amadeus risponde: "Stai bene così. Ti sei anche tagliato la barba dall'ultima volta che ci siamo visti e sei elegantissimo". Il Big confessa che l'intenzione era proprio quella di presentarsi bene davanti al grande pubblico dell'evento e poi aggiunge: "Tu sei più elegante però. Te lo posso dire. Ama non si batte, ragazzi".

Amadeus ricorda che Mahmood è molto amato in Italia così come in tutta Europa: "Tu non vieni in gara per fare ascoltare la tua musica. Questo tipo di emozione tu la vivi ancora adesso, malgrado le due vittorie e tutto il successo, o adesso sei un po' consapevole?" Lui risponde: "La fortuna che ho nel partecipare pure quest'anno a Sanremo è che la canzone che porterò è una cosa totalmente nuova per me. Quindi è un'opportunità per crescere a livello artistico e personale. Già sul van che mi ha portato qui avevo l'ansia. Ogni volta che salgo sul palco è come se fosse la prima volta, non cambia mai niente per quanto riguarda l'emozione". Il conduttore spiega: "È un peccato, perché io conosco le canzoni a memoria ma non posso spiegarvi cosa accadrà e che tipo di brano è, perché sono quelle sorprese che scopriremo tutti la sera di martedì 6 febbraio. Dobbiamo parlare senza spoilerare. Preparatevi per il prossimo Festival di Sanremo, perché porterà il brano che si intitola..." È il diretto interessato a rivelarlo: "Tuta gold".