Sanremo 2024: la vincitrice è Angelina Mango, la classifica finale

La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 è Angelina Mango. La seconda e ultima classifica del 74esimo Festival di Sanremo è stata svelata pochi minuti prima delle 2 di notte. Nessuna sorpresa nelle prime cinque posizioni che sono rimaste invariate rispetto a quella provvisoria mostrata a inizio serata. La sfida era tra di loro Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Irama, ed è rimasta tale.

La vincitrice di Sanremo 2024 è Angelina Mango, la top 5

La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 è Angelina. L'ultima votazione ha quindi cambiato il risultato della prima posizione che per ben due volte era stata occupata da Geolier. Di seguito i top 5 aggiornati:

1. Angelina Mango con 'La noia',

2. Geolier con 'I p' me, tu p' te'

3. Annalisa con 'Sinceramente',

4. Ghali con 'Casa mia'

5. Irama con 'Tu no'

I premi assegnati a Sanremo 2024

Premio della Critica, assegnato dalla stampa: a Loredana Bertè con il brano Pazza.

Premio della sala Stampa Lucio Dalla: ad Angelina Mango con La noia.

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo: a Fiorella Mannoia con Mariposa.

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnata dall'Orchestra: ad Angelina Mango.

La top five di Sanremo 2024 prima dell'ultima votazione

Prima dell'ultima votazione i primi cinque posizionati erano:

1. Geolier con 'I p' me, tu p' te'

2. Angelina Mango con 'La noia',

3. Annalisa con 'Sinceramente',

4. Ghali con 'Casa mia'

5. Irama con 'Tu no'

La classifica di Sanremo 2024

1. Angelina Mango con 'La noia',

2. Geolier con 'I p' me, tu p' te'

3. Annalisa con 'Sinceramente',

4. Ghali con 'Casa mia'

5. Irama con 'Tu no'

6. Mahmood

7. Loredana Bertè

8. Il Volo

9. Alessandra Amoroso

10. Alfa

11. Gazzelle

12. Il Tre

13. Diodato

14. Emma

15. Fiorella Mannoia

16. The Kolors

17. Mr Rain

18. Santi francesi

19. Negramaro

20. D'Argen D'amico

21. Ricchi e poveri

22. BigMama

23. Rose Villain

24. Clara

25. Renga e Nek

26. Maninni

27. La Sad

28. Bnkr44

29. Sangiovanni

30. Fred De Palma.