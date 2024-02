Alba Parietti non è stata invitata a Sanremo: "La prima volta in 32 anni. Non è il primo sgarbo subito al Festival"

Per la prima volta in 32 anni Alba Parietti non sarà al teatro Ariston per il Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social, in un post pubblicato a corredo di alcune foto che ricordano la sua conduzione accanto a Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci. "Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo, sono stata conduttrice del Festival, 3 volte del Dopofestival, giurata di qualità, commentatrice, opinionista sempre presente" ha scritto la conduttrice ribadendo quanti bei ricordi abbia legato alla kermesse: "Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita, delle mie emozioni della storia della tv e mi fa piacere che le persone, gli spettatori i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo. In bocca al lupo ad Amadeus e Rai1, vi seguiremo se pure quest'anno per la prima volta da distante, ma sempre vicina con il cuore".

Una riflessione amara quella riportata su Instagram Alba Parietti che in seguito ha argomentato in un'intervista al Corriere di Torino. "Prima però voglio scagionare tutti da qualsiasi malinteso e dire che non mi ero neppure posta il problema di esserci", ha premesso: "Sì perché quella sedia è sempre legata a un qualche ruolo lavorativo di quel momento. In questi miei 32 anni di Sanremo ho sempre fatto qualcosa, dalla conduzione al Dopofestival, la giurata di qualità, l’inviata per vari programmi come La vita in diretta, Domenica in. Quest'anno no. Sono certa che se vessi chiamato l’ufficio stampa della Rai non mi avrebbero certo negato un posto, ma non mi sembrava il caso".

Se ci è rimasta male per il mancato invito? "Parlare di sofferenza sarebbe esagerato. Ma della malinconia la provo", ha ammesso: "Siamo un Paese che vive di abitudini. Sanremo è un presepe e io sono come il bue o l’asinello. È venuta fuori questa cosa e i siti si sono scatenati. In qualche maniera, Alba Parietti è entrata nella storia del costume del Festival". La conduttrice ha confidato che non è certo questo il primo sgarbo che riceve al Festival: "Non è un segreto per nessuno che io non abbia santi in Paradiso. Ci fu un anno - era il periodo in cui un direttore mi aveva, per nessuna ragione, tagliato fuori da Rai 1- che ero lì seduta accanto a Massimo Giletti e arrivò un funzionario che mi insultò in una maniera talmente grave e volgare che non posso ripeterla. Avrei dovuto alzarmi e prenderlo a schiaffi. Mi vergogno di non averlo fatto. Fortunatamente, i direttori passano e le Parietti restano", ha ricordato ancora, precisando di non aver ricevuto nessuna telefonata in merito ("Il cerimoniale non lo prevede", il suo commento).

Il commento su Lorella Cuccarini

Di certo Alba Parietti il Festival lo guarderà dal suo divano di casa, eccetto la finale che la vede ospite d'onore al Ballo del Doge di Venezia: "Io tifo per Sanremo con tutto il mio cuore", ha aggiunto: "Per Sanremo, per Fiorello, per la Rai, per i cantanti, per le conduttrici". E a questo proposito un commento è stato rivolto anche a Lorella Cuccarini, accanto ad Amadeus nella serata del venerdì. "Quando lei lo presentò insieme a Pippo, e io ero al Dopofestival, era forse ancora immatura per quel ruolo. Oggi ha una presenza, uno charme, un sex appeal incredibili", ha osservato: "Guardarla ballare scatenata e fantastica nei suoi “anta” toglie alle donne la paura di invecchiare tante sono l’energia e la bellezza che comunica".