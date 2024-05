Conti e Cattelan conduttori di Sanremo 2025 (insieme): l'indizio in questo video

Non si arresta il toto nomi a proposito del prossimo conduttore del festival di Sanremo. Mentre Amadeus lascia la Rai e vola verso Nove, la kermesse canora più famosa d'Italia resta senza padrone di casa e tanti sono i nomi che si vociferano per sostituirlo. Tra questi proprio quelli di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, che ieri si sono mostrati insieme durante una puntata de "I migliori anni" e si sono lasciati andare a una battuta maliziosa. Saranno loro i presentatori del prossimo festival? E magari in coppia? Vediamo che cos'è successo.

È stata una gag da pochi secondi, ma potrebbe contenere l’annuncio che tutti aspettavano. Lindizio arriva da una frase pronunciata da Cattelan prima di lasciare il palco. Dopo l'ospitata infatti, il conduttore piemontese di avvicina a Conti e gli "Fai così", allargando le braccia. Di tutta risposta, Conti esegue gli ordini. Poi Cattelan si piazza di fianco a lui e commenta: "Volevo vedere come stavamo in televisione insieme, ciao!". E corre via. Su Twitter in molti vociferano: "Che cosa dovete dirci?". Nel caso toccherà attendere l'ufficialità...