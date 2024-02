Standing ovation per Alfa e Vecchioni a Sanremo: il video

Grande emozione sul palco dell'Ariston e standing ovation del pubblico per Roberto Vecchioni, a Sanremo per duettare con Alfa nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover. Il professore ha interpretato la sua "Sogna ragazzo sogna" insieme al giovane cantante in gara che ha aggiunto un finale rap con alcune sue rime.

Sogna ragazzo sogna perché quasi sicuramente Vecchioni pensava a giovani ragazzi come Alfa che con coraggio inseguono il loro sogno 🤍#Sanremo2024 pic.twitter.com/oPOs7DrZ6W — Chiara Elèna (@la_tinella) February 9, 2024

Chi è Alfa

Cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, il 24enne partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo il brano intitolato "Vai!" che verrà pubblicato da Artist First. Esponente della Generazione Z, Alfa, vero nome Andrea De Filippi, si presenta come un ragazzo semplice, normale, con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei. In un mondo in cui apparire è così importante e i valori di oggi riguardano l’autodeterminazione del singolo, il giovane cantatore mette invece l'amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, l'essere romantici è la vera rivoluzione. Dopo un 2023 travolgente in cui ha scalato le classifiche e ha fatto due tour sold out, la partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta, per Alfa, la realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico, che gli ha permesso di superare le sue paure e di spiccare il volo.