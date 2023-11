L'annuncio

Giovanni Allevi torna a suonare, sarà ospite a Sanremo: "Sarò la voce di chi affronta la sofferenza"

L'annuncio di Amadeus in diretta al TG1, poi lui interviene in collegamento: "Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta"