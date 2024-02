Incalzato dal giornalista Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, Amadeus e Marco Megoni hanno intonato Bella Ciao durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata del festival di Sanremo. La richiesta di Lucci è arrivata sull'onda delle polemiche sulla Rai, rinominata "Telemeloni", in riferimento alla premier Giorgia Meloni. Questa sera la serata d'apertura della kermesse ligure, che terminerà l'11 febbraio. Trenta i cantanti in gara di cui è già stato comunicato l'ordine di esibizione.

Già ieri Amadeus si era pronunciato su temi di attualità, invitando a Sanremo gli agricoltori della protesta dei trattori. E se arrivassero i ragazzi di Ultima Generazione? "Ognuno ha ragione di dire la propria. È chiaro che il palco dell'Ariston non può portare tante dimostrazioni di protesta. Quello dei trattori l'ho detto perché sta coinvolgendo tutta l'Europa, non ne faccio una questione politica. Ho fatto l'istituto tecnico agrario, la terra è estremamente importante. È gente che ha una difficoltà enorme, poi la politica ne fa una dichiarazione propria, ma non ne faccio una questione politica".