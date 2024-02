Sanremo, Amadeus consegna un regalo a Lorella Cuccarini: lei apre il pacco e si commuove

È da poco cominciata la quarta serata di Sanremo quando Amadeus prepara una sorpresa per Lorella Cuccarini. Mentre la showgirl si trova sola sul palcoscenico, il conduttore le si avvicina per dire che ha un regalo per lei. Lei, già spaventata dall'idea di commuoversi, gli dice: "Non farmi piangere". E lui si rivolge al pubblico: "Non sa davvero di che cosa si tratta". Poi in scena arriva un pacco dorato.

Dentro alla scatola c'è una Barbie. "È una mini Lorella confezionata dalle mani della signora Marina, è la nostra sarta della Rai. Ringrazio le sarte della Rai perché sono meravigliose". L'omaggio ha un significato particolare. La mamma di Lorella, la signora Maria Persili, scomparsa anni fa, era infatti una sarta. Mia mamma lavorava nell'alta moda insieme alla sua macchina per cucire. Ha fatto il mestiere che desiderava", dice commossa. Amadeus risponde: "La signora Marina ha voluto farti questo regalo perché lo sapeva". Il siparietto è l'occasione di Amadeus per salutare e ringraziare tutto il personale che lavora dietro le quinte.