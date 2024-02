Sanremo 2024, Amadeus: "Se vengono i trattori li faccio salire sul palco"

I trattori arrivano a Sanremo. Per il momento solo come eco, ma la protesta degli agricoltori potrebbe davvero arrivare all'Ariston e alla vigilia del Festival è il tema più importante di cui si parla in conferenza stampa.

"Sarebbe bene che arrivassero, perché un palcoscenico come Sanremo non lo trovi tutti i giorni" ha commentato Fiorello - arrivato a sorpresa al roof del Teatro Ariston, sala che è tornata a ospitare i giornalisti dopo due tre anni - per poi lasciare la parola ad Amadeus, che ha promesso: "Se vengono li faccio salire sul palco". Il direttore artistico si è detto disponibile a dare spazio alla protesta, ma ha smentito le voci che parlavano di contatti già presi: "Nessuno mi ha contattato e io non ho contattato nessuno. Ovviamente è una protesta giusta, sacrosanta. Il diritto al lavoro e alla tutela del proprio lavoro". A sdrammatizzare ci ha pensato Fiorello: "Il primo lo sai chi è... Al Bano".

Dunque porte aperte all'Ariston, parola di Amadeus. Questa mattina anche Nek, durante un incontro con i giornalisti, si è detto al fianco degli agricoltori e della loro protesta.