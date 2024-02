Sanremo 2024, i vestiti di Amadeus al Festival

Sanremo 2024, di chi sono i vestiti indossati da Amadeus? La curiosità sui suoi smoking, sulle giacche e i loro ricami, sui tessuti preziosi e i colori che passano dal nero al blu, dall'argento al rosa, torna a destare l'attenzione del pubblico abituato a considerare il conduttore e direttore artistico, giunto alla sua quinta edizione del Festival, ormai "di casa" nel teatro Ariston. Accanto a lui nelle cinque serate, grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e il suo grande amico Fiorello, tutti protagonisti insieme agli ospiti e ai cantanti in gara di un palcoscenico che, oltre alle voci e alla musica, mette in risalto l'immagine valorizzata in un'occasione così speciale.

I vestiti di Amadeus a Sanremo 2024

Come avvenuto nelle precedenti edizioni, i vestiti che Amadeus indossa a Sanremo 2024 sono di Gai Mattiolo, stilista a cui sia lui che la moglie Giovanna Civitillo sono legati da anni da uno stretto rapporto professionale e personale. A curare ogni dettaglio la stylist Maria Sabato che lo segue da primo Festival del 2020.

Dello stilista romano è stato già il completo indossato dal conduttore del Festival nelle foto di rito alla vigilia del debutto, evocativo di uno stile che fa anche dei ricami di cristalli un punto distintivo. E per ribadire il connubio tra il designer romano e il conduttore di Sanremo, ecco anche arrivare il dettaglio social che li mostra insieme mettere a punto gli ultimi preparativi prima del debutto. "Molti snobbavano il Festival, ma quando si trattava di vestire, erano tutti a spingere. Oggi la tanto temuta scala dell'Ariston, trasmessa in mondovisione, ha sostituito la scalinata di Donne sotto le stelle a Trinità dei Monti", ha commentato Gai Mattiolo al Corriere della Sera anticipando di aver preparato 35 abbinamenti per lasciarlo libero di scegliere: "Ne indosserà una decina, con circa tre cambi per sera". Anche questo è show.

Le dichiarazioni di Amadeus sul look di Sanremo

"Io nell'armadio ho solo giacche nere e blu, sia per motivi sportivi, sono i colori dell'Inter, sia perché sono leggermente daltonico" aveva raccontato Ama parlando del suo rapporto con l'immagine e anche della sua caratteristica, su cui anche in precedenti occasioni si era soffermato: "I vestiti li faccio scegliere a mia moglie perché sono anche un po’ daltonico, infatti vesto sempre di nero e di blu. Devo vedere i colori decisi: il giallo deciso lo vedo, i colori pastello mi incasinano un po’".