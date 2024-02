Angelina Mango cade sul palco di Sanremo (ma si rialza con stile), il video fa il pieno di like

Angelina Mango è la protagonista indiscussa di questo periodo. Dopo la partecipazione ad Amici, la scalata delle classifiche con le sue hit e la vittoria a Sanremo 2024, Angelina è la donna del momento. E non solo perché è brava, musicalmente forte e completamente a suo agio sul palco ma anche perché è educatissima e ha un grande stile, anche nel cadere.

Durante la finalissima di Sanremo, infatti, Angelina è inciampata sul palco mentre si esibiva sulle note della sua La noia, il brano che le ha fatto vincere il suo primo Sanremo. Una caduta che ha spaventato l'Ariston ma che oggi è già virale non tanto per come Angelina è caduta ma per lo stile con cui è stata in grado di rialzarsi.

Sui social, infatti, stanno impazzendo tutti per lei e, anche se è nata una polemica per la mancata vittoria di Geolier, in tantissimi hanno mostrato vicinanza e soprattutto stima per la giovanissima cantante lucana, figlia di Pino Mango scomparso nel 2014 e omaggiato da lei con la cover della sua hit La rondine. E questa stima non è solo musicale ma anche personale. In molti, infatti, hanno commentato il video della sua caduta a Sanremo sottolineando quanto Angelina si sia rialzata come fosse niente, con grande stile e, soprattutto, educazione scusandosi più volte per l'accaduto.

"Le scale non hanno retto la tua potenza", ha commentato qualcuno sui social e c'è anche chi ha detto ad Angelina: "Insegnami a cadere così". "E noi muti a guardarti cadere incantati", è il commento di un'altra persona e poi ancora "Icona insegnami a cadere".

Tantissimi i commenti per una caduta che è diventata già iconica e, dopotutto, come dice la stessa Angelina nella sua canzone: "Se rischio di inciampare almeno fermo la noia".